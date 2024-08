Adriana Bombom revela que foi acolhida por Xuxa na gravidez: 'Me levou pra casa dela'

Adriana Bombom (50) é presença confirmada no especial das paquitas do Altas Horas, da Globo, gravado recentemente em São Paulo. A dançarina trabalhou como assistente de palco de Xuxa Meneghel (61) nos programas Xou da Xuxa e Xuxa Hits nos anos 90, após ter sido descoberta pela diretora de TV Marlene Matos.

Amiga da apresentadora, Bombom recorda em entrevista à CARAS Brasil que foi acolhida na mansão da estrela quando estava grávida da primeira filha, Olívia (22), fruto do seu casamento com Dudu Nobre (50). Os dois também são pais de Thalita Nobre (21).

O gesto de amizade ocorreu quando o cantor precisou viajar para cumprir agenda de shows. Com receio de deixá-la sozinha em casa grávida de oito meses, a mãe de Sasha a levou para sua casa em um gesto de amizade.

Leia também: Como Simone Biles se tornou a maior ginasta do mundo? Rebeca Andrade é a segunda

"Pouca gente sabe, mas é que numa certa ocasião, quando eu já estava com oito meses de gravidez da Olivia, o pai delas viajou a trabalho e a Xuxa me levou pra casa dela, com receio que eu ficasse sozinha em casa naquele momento da gravidez. [Ela] teve receio que eu desse à luz inesperadamente. Foi um ato de muito cuidado e muito carinho", recorda.

A influenciadora fitness diz que Xuxa sempre foi como uma "mãe" para as paquitas, assistentes e todos os profissionais que trabalhavam com ela. À reportagem, a artista relembra bons momentos que passou ao lado da estrela.

"Naquela época, a Xuxa tinha uma vida social muito restrita e então a gente participava de muitas atividades na casa dela. Ela fazia muitas reuniões em casa para o ensaio das coreografias que terminavam em resenhas muito divertidas com pizzas e muita conversa, música e dança entre nós", conclui.