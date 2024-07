Éder Militão solicita guarda unilateral de filha com Karoline Lima

Após troca de farpas entre Militão e Karoline Lima, o jogador entrou na Justiça para pedir a guarda completa da filha deles, Cecília

Mais um capítulo do conflito entre Karoline Lima e Éder Militão foi revelado, nesta terça-feira (16). O jogador recorreu à Justiça para pedir a guarda unilateral de Cecília, filha dele com a influenciadora que vive com a mãe, alegando "alienação parental" por parte de Karoline. A intenção do atleta é fazer com que a bebê more com ele na Espanha, onde defende a camisa do Real Madrid.

Em conversa com a revista Quem, a advogada de Karoline, Gabriella Garcia revelou que a cliente já tem ciência do pedido, revelado mais cedo pela página do Instagram, Gossip do Dia. Ainda que seja um desejo do jogador levar a menina para a Espanha, ele deverá provar diante da Justiça que a filha está passando por prejuízo psicológico ao viver com a mãe, o que advogada apontou que não é o caso.

"Karoline é uma mãe exemplar que há anos vive sofrendo assédio prossessual e amplas tentativas de desvalorizá-la como mulher e como mãe, o que é inadmissível. (...) A alegação de alienção parental é totalmente infundada, assim como o pedido de guarda que, inclusive, foi realizado em meio processual inadequado", ainda disse a profissional.

Apesar da disputa cravada entre os pais, Gabriela apontou que a defesa de Karol está confiante a respeito da convivência plena de Cecília com a mãe e que todas as medidas são tomadas no momento pelos interesses da cliente.

O conflito entre Militão e Karoline

Não é a primeira vez que Karoline e Éder Militão entram em um conflito judicial por causa da filha. Recentemente, a mãe de Cecília teria sido processada pelo pai após impedir que a pequena viajasse para a Espanha, em decorrência da falta de uma babá para acompanhá-la ao longo dos dias que passaria com o jogador. O suposto processo foi revelado após um áudio em que Cecília era repreendida por uma pessoa vazar na live da irmã dele, quando a bebê estava com o pai.