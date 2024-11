Duda Reis celebra aniversário de casamento com linda declaração: 'Escolhi'

A influenciadora digital Duda Reis celebrou uma data muito especial. Ela completou um ano de casada com o cabeleireiro Eduardo Nunes

A influenciadora digital Duda Reis usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Ela completou um ano de casada com o cabeleireiro Eduardo Nunes nesta quarta-feira, 27, e compartilhou uma linda declaração de amor.

Para celebrar a data, ela compartilhou um vídeo com imagens do dia da celebração do casamento intimista, que aconteceu ao ar livre em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A oficialização da união contou com flores em tons de branco e verde. Já seu vestido de noiva era um modelo curto com bordados de brilhantes.

“Entre todos os caminhos, escolhi o teu coração como meu destino final. És a verdade mais profunda que carrego em meu peito, o amor que meu coração buscou antes mesmo de te conhecer.”

Feliz 1 ano do “sim” mais importante de nossas vidas! Eu te amo muito", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de carinho. "Ela é uma princesa e achou seu príncipe. Merecia muito ser feliz e está sendo", disse uma. "Fico feliz em vê -la assim feliz e sorrindo", comentou outra. "Parabéns, pelo primeiro ano de casados! Desta linda união, já está nascendo um lindo fruto, que é a Aurora. Que o amor, cumplicidade, amizade e respeito, faça sempre morada na vida do casal!", escreveu uma terceira internauta.

Vale lembrar que Duda Reis está à espera à espera de Aurora, sua primeira filha com o marido.

Duda Reis teve estrias na gravidez?

Recentemente, a famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores e falou sobre as mudanças em seu corpo. "Deu estrias na sua reta final?", quis saber o internauta. "Deu, e não foram poucas. Eu ainda não tive na barriga, mas me deu muita estria no peito. Eu tinha um peito pequeno e ficou um treco enorme. Nenhuma pele aguenta. E me deu no bumbum, mas eu não sei se é por causa da gestação ou se é por causa da academia".

E completou: "Eu uso os melhores cremes, mas tem coisa que não tem jeito também. Depois eu cuido e vou poder fazer laser. Melhora, passa e ameniza bastante. Eu sempre vou incentivar vocês a se cuidarem. Assim que eu parir, eu vou me cuidar de todas as maneiras possíveis, como vocês sempre viram."

