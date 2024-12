Tá crescendo! Duda Reis exibe barriga de grávida em nova aparição

A influenciadora digital Duda Reis está à espera à espera de Aurora, sua primeira filha com o marido Eduardo Nunes, e mostrou o tamanho da barriga

A influenciadora digital Duda Reis está à espera à espera de Aurora, sua primeira filha com o marido Eduardo Nunes. Neste domingo, 1, ela aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado no apartamento onde mora e usou seu perfil no Instagram para compartilhar fotos de seu barrigão.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, ela aparece deitada em uma espreguiçadeira e deixou a barriga do final da gravidez em evidência. Ela também mostrou que estava acompanhada de um dos cachorros de estimação.

Veja os cliques compartilhados:

Stories de Duda Reis (Reprodução/Instagram)

Duda Reis teve estrias na gravidez?

Recentemente, a famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores e falou sobre as mudanças em seu corpo. "Deu estrias na sua reta final?", quis saber o internauta. "Deu, e não foram poucas. Eu ainda não tive na barriga, mas me deu muita estria no peito. Eu tinha um peito pequeno e ficou um treco enorme. Nenhuma pele aguenta. E me deu no bumbum, mas eu não sei se é por causa da gestação ou se é por causa da academia".

E completou: "Eu uso os melhores cremes, mas tem coisa que não tem jeito também. Depois eu cuido e vou poder fazer laser. Melhora, passa e ameniza bastante. Eu sempre vou incentivar vocês a se cuidarem. Assim que eu parir, eu vou me cuidar de todas as maneiras possíveis, como vocês sempre viram."

Ainda durante a interação, a influenciadora explicou o motivo de não acompanhar o seu peso durante a gravidez. "Uma vez eu respondi essa pergunta, e deu uma polêmica que só. Metade super entendeu e a outra não. Eu falei que tenho acompanhamento nutricional, mas eu não fico acompanhando quanto eu ganhei. Tive transtorno de imagem, bulimia, anorexia. Hoje eu estou muito bem, mas eu acho que esses pontos da nossa vida as vezes alguns gatilhos podem acioná-los. Acho que agora, não precisa ter nada na minha mente sobre peso e corpo", disse ela.

