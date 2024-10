Duda Reis dá spoiler do quartinho de Aurora, sua primeira filha

Duda Reis usou as redes sociais para mostrar um pequeno detalhe do quarto de sua filha Aurora, fruto do relacionamento com Eduardo Nunes

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Ao que parece, a atriz está radiante à espera de Aurora, sua primeira filha com Eduardo Nunes.

Nesta sexta-feira, 18, a famosa mostrou em seu Instagram Stories um pequeno detalhe do quartinho da bebê. "Agora o quartinho está tomando forma. Gente, que delícia. Eu estou tão feliz. Só um spoilerzinho", disse ela, em um vídeo em preto e branco.

Duda filmou uma estante onde é possível ver duas mochilas temáticas Mickey, um bule de chá da animação A Bela e a Fera, miniaturas de princesas da Disney e algumas pelúcias.

Críticas

Recentemente, Duda Reis usou as redes sociais para fazer um desabafo. Grávida de Aurora, fruto do casamento com o cabeleireiro Du Nunes, a influenciadora vem recebendo críticas pelas roupas que tem usado na gravidez.

"Acho muito curioso quando eu posto alguma foto minha, com minha barriga aparecendo, e usando as mesmas roupas que sempre usei, só adaptando para o corpo que estou hoje, e algumas pessoas ficam: 'Nossa, mas grávida não pode se vestir assim'. A gente esquece que a mulher, antes de ser mãe, é mulher", iniciou Duda nos Stories do Instragram.

"Antes de ser mãe da Aurora, sou mulher. E vou ser minha vida inteira, e eu amo. Amo minha feminilidade, minha sensualidade. Isso é muito importante, não perder isso nunca", continuou a atriz e influenciadora digital.

Ainda no desabafo, Duda refletiu sobre a importância de manter uma rotina na terapia. "Por isso que eu falo, estar com a terapia em dia é muito importante, tá? Porque é fácil você cair nesses contos do vigário. Antes de eu engravidar, eu já estava com a cabeça muito pronta para isso, já tinha me preparado", contou.

"E é isso, gente. Mulher tem desejos, vontades. E é muito gostoso, é muito bom isso. É uma coisa que a gente não pode perder nunca, deixar de se cuidar, se sentir bonita, não é uma opção. Não existe nada mais potentente do que ser mulher", finalizou a mamãe de primeira viagem.