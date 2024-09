Grávida, Duda Reis rebate críticas por escolha de suas roupas

Grávida de Aurora, Duda Reis refletiu sobre as críticas que tem recebido por suas roupas: "Não existe nada mais potente do que ser mulher"

Nesta sexta-feira, 27, Duda Reis usou as redes sociais para fazer um desabafo. Grávida de Aurora, fruto do casamento com o cabeleireiro Du Nunes, a influenciadora vem recebendo críticas pelas roupas que tem usado na gravidez.

"Acho muito curioso quando eu posto alguma foto minha, com minha barriga aparecendo, e usando as mesmas roupas que sempre usei, só adaptando para o corpo que estou hoje, e algumas pessoas ficam: 'Nossa, mas grávida não pode se vestir assim'. A gente esquece que a mulher, antes de ser mãe, é mulher", iniciou Duda nos Stories do Instragram.

"Antes de ser mãe da Aurora, sou mulher. E vou ser minha vida inteira, e eu amo. Amo minha feminilidade, minha sensualidade. Isso é muito importante, não perder isso nunca", continuou a atriz e influenciadora digital.

Ainda no desabafo, Duda refletiu sobre a importância de manter uma rotina na terapia. "Por isso que eu falo, estar com a terapia em dia é muito importante, tá? Porque é fácil você cair nesses contos do vigário. Antes de eu engravidar, eu já estava com a cabeça muito pronta para isso, já tinha me preparado", contou.

"E é isso, gente. Mulher tem desejos, vontades. E é muito gostoso, é muito bom isso. É uma coisa que a gente não pode perder nunca, deixar de se cuidar, se sentir bonita, não é uma opção. Não existe nada mais potentente do que ser mulher", finalizou a mamãe de primeira viagem.

Confira publicação recente de Duda Reis:

Duda Reis revela a história de como escolheu o nome da filha

Na quinta-feira, 19, a influenciadora Duda Reis usou as redes sociais para responder algumas perguntas dos seguidores. Ao lado do marido, o cabeleireiro Du Nunes, ela falou sobre a escolha do nome de sua filha. Ela está à espera de uma menina, que será chamada de Aurora.

"Quem escolheu o nome Aurora? O papai ou a mamãe?", quis saber o seguidor. "Na verdade, fui eu. Eu sempre quis esse nome, desde que me entendo por gente. Quando eu era criança, dizia que teria uma filha chamada Aurora. E eu sempre soube que seria uma filha. Quando nos conhecemos, eu disse que teríamos uma menina primeiro, e o nome seria Aurora", explicou ela.