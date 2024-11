Duda Nagle revela que o pai morreu em seus braços após acidente

O ator Duda Nagle revela detalhes do dia da morte do seu pai, Rogério Marques: ‘O momento em que a realidade se impôs’

O ator Duda Nagle revelou os detalhes sobre o dia da morte do seu pai, Rogério Marques, que faleceu quando o artista tinha 18 anos, em 2002. Em entrevista no podcast Papagaio Falante, o famoso relembrou os detalhes sobre a morte do pai em um acidente de carro, e ainda contou que o pai morreu em seus braços.

"Meu pai faleceu num acidente de carro, no Dia dos Pais, eu estava junto. Voltando da casa do meu irmão mais novo, em Araruama. Já na altura de Rio Bonito, meu pai ia deixar a gente no Rio de Janeiro, e seguir pra Angra dos Reis, porque ele morava lá. Aí passou um cavalo na estrada, à noite, e meu pai atropelou o cavalo. Só ele foi atingido", disse ele.

E completou: "Acho que ele virou o carro na hora e pegou de lado. Era um Uno Mille, carro baixinho, e o cavalo alto, o capô bateu nas pernas dele, e o peso do animal mesmo veio certinho no para-brisa, e aí foi traumatismo craniano exposto. Meu irmão do meio estava no banco de trás deitado, e eu no carona, cochilando. Meu pai pediu pra eu segurar a Coca-Cola dele, e eu pensei: 'Pô, me acordou pra isso?'. Tentei dormir de novo e rolou o acidente, uma loucura".

Então, Duda contou que tentou salvar seu pai, mas já era tarde demais. "Foi uma viagem cheia de símbolos pra mim. Tive a conversa de homem pra homem, contando meus planos, e ele ter aprovado, foi muito importante. Ele gostou da ideia, e meses depois, não sei precisar essa coisa de tempo, porque essa fase pra mim foi muito embaçada, lembrando do acidente toda hora. Eu ali, nos primeiros socorros, fazendo massagem cardíaca, respiração boca a boca. Era cena de guerra, ele faleceu assim, na hora. Quando a gente foi retirar o meu pai do carro, tirei meu casaco para apoiar a cabeça dele. Quando colocamos ele no chão, senti o cérebro quente dele na minha mão. Lembro muito do momento que eu vi e falei: 'Já era, né?'. O momento em que a realidade se impôs. Foi traumatismo craniano na parte de trás da cabeça, fratura exposta", finalizou.

