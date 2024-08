Donatella Mion faz rara aparição ao lado de Rafaella Justus: ‘Te amo’

Donatella Mion, filha mais discreta de Marcos Mion, e Rafaella Justus, herdeira de Roberto Justus, saíram para jantar juntas e compartilharam clique

Na última segunda-feira, 27, Donatella Mion, a filha mais discreta de Marcos Mion com Suzana Gullo, e Rafaella Justus, herdeira de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, se encontraram para um jantar e posaram juntas em um shopping em São Paulo. Nas redes sociais, as adolescentes compartilharam o clique com declarações carinhosas.

Nos stories do Instagram, Rafaella Justus, que tem mais de dois milhões de seguidores, compartilhou uma selfie ao lado de Donatella Mion, que mantém o perfil privado e discreto na rede social. Na legenda, ela se declarou para a amiga e destacou a longa amizade entre elas: “Amei nosso jantar! Te amo, Donatella”, escreveu.

Donatella Mion posa ao lado de Rafaella Justus - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que no passado, Marcos Mion se manifestou sobre a decisão da herdeira de permanecer longe dos holofotes e privar sua conta nas redes sociais: “Sim, essa é a Doninha! Que não saia do meu colo, lembram? Ela aparece pouco porque, graças a deus, odeia exposição! Não quer ser ativa nas redes e só aparece quando deixa eu postar”, disse.

Enquanto isso, Rafaella Justus, a herdeira de Roberto Justus, é um fenômeno nas redes sociais. Embora mantenha discrição em relação à sua vida pessoal, ela costuma compartilhar fotos com a família durante viagens, exibir seus looks e, mais recentemente, detalhar o planejamento de sua festa de 15 anos com seus seguidores.

“A minha festa será um grande marco da minha história. Foi mais de um ano de organização para que ficasse mais a minha cara possível. Uma palavra que descreveria minha emoção para o grande momento com certeza seria gratidão, por chegar aos meus 15 anos com muita saúde, e poder ter uma festa que será inesquecível”, Rafa refletiu sobre o evento em entrevista à Vogue Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Rafaella Justus mostra tamanho do vestido para festa de 15:

Na próxima sexta-feira, 30, Rafa Justus irá comemorar seus 15 anos em uma festa incrível! Já nos últimos preparativos para o evento, a filha de Roberto Justus usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para mostrar, sem muitos detalhes, o vestido para os seguidores. Aliás, o modelito é tão grande, que quase não entrou no carro.