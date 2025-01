Dona Déa Lúcia recebe alta médica após passar por cirurgia no joelho

A apresentadora Déa Lúcia, que planeja se aposentar em 2025, se submeteu ao procedimento no joelho esquerdo no último dia 7

A apresentadora e cantora Dona Déa Lúcia, de 77 anos, recebeu alta médica na manhã deste sábado, 11, após se submeter a uma cirurgia no joelho esquerdo no último dia 7 de janeiro. Ela, que comanda o Domingão, da Globo, junto com Luciano Huck, estava internada na clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E agora, segue a recuperação em casa.

A equipe da veterana emitiu um comunicado sobre o ocorrido por meio dos stories do perfil de Dona Déa no Instagram. Na publicação, o time atualiza o estado de saúde da apresentadora:

"No dia 6 de janeiro de 2025, às 18h, ela deu entrada na Clínica São Vicente para realizar uma cirurgia no joelho esquerdo, programada para o dia 7 de janeiro, durante seu período de férias do programa Domingão com Huck. Foi uma cirurgia simples e ocorreu com sucesso, graças ao Dr. Tito Henrique Rocha", diz o comunicado sobre a mãe do humorista Paulo Gustavo (1978-2021).

Déa continuará a recuperação em casa com ajuda de fisioterapia, de sua equipe e da filha, Juliana Amaral. "Agradecemos desde já todo o carinho e os votos de plena recuperação que têm sido enviados pelos fãs", continuou o texto.

"Agradecemos, em especial, ao Diretor Geral da Clínica São Vicente, Dr. André Caetano, por todo o cuidado e acolhimento dedicados à nossa querida 'mãe'", encerrou.

Comunicado oficial sobre o quadro de saúde de Déa Lúcia - Foto: Reprodução/Instagram

Aposentadoria em 2025

A apresentadora e cantora Dona Déa Lúcia revelou, recentemente, que 2025 será o seu último ano como assistente de palco do apresentador Luciano Huck na atração Domingão com Huck, da Globo. A veterana fará uma pausa na carreira e adiantou quais são os planos após se desligar do compromisso dominical. Confira!

Leia também: Dona Déa se emociona ao falar do filho, Paulo Gustavo: 'Está em um bom lugar'