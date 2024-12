Dona Déa Lúcia anuncia aposentadoria em 2025 e desabafa: 'Estou cansada já'

A cantora Déa Lúcia, de 77 anos, compõe o time de apresentadores do Domingão com Huck, e revela pausa no compromisso dominical para o próximo ano

A atriz e cantora Dona Déa Lúcia, de 77 anos, revelou que 2025 será o seu último ano como assistente de palco do apresentador Luciano Huck na atração Domingão com Huck. A mãe do humorista Paulo Gustavo (1978-2021) fará uma pausa na carreira e adiantou quais são os planos após se desligar do compromisso dominical.

"Ano que vem vou continuar trabalhando no Domingão, curtindo meus netos, e depois vou me aposentar definitivamente. Ano que vem é o meu último ano (na TV)", decretou em entrevista à Quem.

Sobre 2024, Déa fez sua retrospectiva: "Meu ano, como todos os outros, tem uma lágrima sempre saindo, mas foi um ano bom. Trabalhei. Três coisas salvaram a minha vida: minha fé, meu trabalho e minha família. Então o ano para mim foi maravilhoso", destacou.

Favoritismo do público

Viral pelas suas falas divertidas, e também polêmicas, os fãs chegaram a pedir que Dona Déa tenha um programa só seu, mas a artista descarta a possibilidade. "Não vou ser apresentadora não. Continuo só no Domingão ali, estou cansada já", completou.

Ela é avó de Gael e Romeu, ambos de 5 anos, frutos do casamento do filho com Thales Bretas. "A energia é só para os netos, e assim mesmo até a página três", divetiu-se. "Com 77 anos e netos de 5 anos, dois ainda, é 'brabeira", concluiu sobre os momentos de diversão com os meninos.

Paulo Gustavo faleceu aos 42 anos por complicações da Covid-19.

