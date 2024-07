Carlos Alberto lembra conversa com Eliana antes da saída dela do SBT

Carlos Alberto de Nóbrega foi questionado se a Globo ganhou ao contratar Eliana e lembrou que os dois já haviam conversado sobre a saída dela do SBT

Nesta quinta-feira, 18, Carlos Alberto de Nóbrega marcou presença no Flow News, programa apresentado por Carlos Tramontina no YouTube. Durante o papo, ele foi questionado se a Globo ganhou ao contratar Eliana e lembrou que os dois já haviam conversado sobre a saída dela do SBT.

"O SBT perdeu. Pelo que ela me disse, ela fez bem em sair. Porque ela é muito educada, tem a cabeça no lugar, entendeu? Tá na dela... Então, ela teve... Ela me disse há um ano que já estava planejando sair", lembrou Nóbrega.

"Mas os motivos, a gente não sabe. Ela me disse: 'Olha, Carlos Alberto, eu sei o que estou fazendo, está na hora de ir embora'. Depois teve aquela... Alguma coisa, que eu não sei... Com a Patricia [Abravanel]", deixou escapar o Carlos Alberto.

Para desviar do assunto inicial, ele começou a elogiar a filha de Silvio Santos. "Adoro a Patricia, sou fã de carteirinha. Tem uma garra... Imagine substituir Silvio Santos, imagine? Só ela podia fazer. Porque eu achava, sempre achava, que o Celso Portioli ia ficar no lugar do Silvio", opinou.

"Mas quem entrasse lá, acabava, porque a comparação ia ser terrível. E a Patricia entrou com a mesma garra que eu faço A Praça [É Nossa]. Ela se tornou uma pessoa que passa uma simpatia, que passa um ambiente bom...", completou.

Amizade com Silvio Santos

Durante a conversa, o humorista também falou sobre sua amizade com Silvio Santos. "O Silvio só fala quando ele quer falar, e eu respeito isso. Tem uma saudade louca dele. Quando nos conhecemos eu tinha 18 anos e ele 24. Começamos juntos, vi o Silvio crescer, se tornar um monstro da comunicação. Queria ver o Silvio velho como eu estou. Mas quero guardar dele a imagem daquele cara dinâmico, daquele robô”, contou. Leia mais aqui.