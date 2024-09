Diego Martins confessa escapadinha durante cobertura do Rock in Rio: 'Me divirto'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Martins fala sobre estreia como repórter no Rock in Rio, evento que tem feito a cobertura para o Multishow

Em sua estreia como repórter do Multishow durante a cobertura do Rock in Rio, Diego Martins tem levado a experiência como uma oportunidade de unir o trabalho com a curtição. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista comentou como tem sido a novidade de estar nos bastidores do evento, que promete agitar o Rio de Janeiro nos próximos dias.

"Estar no Rock in Rio como repórter é muito, muito diferente e muito gostoso ao mesmo tempo, porque eu já vim algumas vezes ao Rock in Rio pra assistir, pra curtir e tal, e agora eu tô fazendo o melhor dos dois mundos. Então agora eu tô curtindo e trabalhando ao mesmo tempo. É muito legal", diz.

O artista, que no último ano esteve no ar com a novela Terra e Paixão, da TV Globo, destaca o contato direto com o público como algo especial. "É muito legal quando o conteúdo sai de maneira espontânea, porque as pessoas são muito engraçadas e muito interessantes".

Apesar de estar super focado na cobertura, Diego confessa que no primeiro dia conseguiu dar uma escapadinha entre uma entrevista e outra, mas não para dar uma paquerada. "É muito trabalho, mas ao mesmo tempo quando tem um show que eu gosto muito eu já falo: 'gente, pelo amor de Deus, deixa eu ver esse show'. Agora, dar uma escapadinha pra dar uma paquerada, só de longe mesmo", brinca.

Conhecido também por sua trajetória como drag queen, a qual já lançou algumas canções nas plataformas digitais, o ator conta que não deve aparecer montado com roupas femininas na cobertura, por optar pelo conforto. "Imagina vir montado pra evento? Vir montado pra Rock in Rio, só quando eu estiver no palco. Aí sim eu venho montada", afirma.

"Meu trabalho enquanto repórter exige muita mobilidade, muita liberdade, preciso estar confortável pra poder deixar as pessoas confortáveis comigo. Então quanto mais confortável estiver, mais confortável as pessoas vão ficar também. E drag, querendo ou não, não tem nada de confortável. Então deixa a montação, pra quando eu estiver em cima do palco", explica.