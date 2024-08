Diego Martins redescobre Reynaldo Gianecchini após parceria nos palcos: 'Humildade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Martins, que lança clipe de novo single autoral nesta quarta-feira, 21, tece elogios a Reynaldo Gianecchini, com quem divide musical

Diego Martins (27) está comemorando uma fase brilhante na carreira artística. Fazendo o maior sucesso nos palcos com o musical Priscilla, a Rainha do Deserto, em cartaz em São Paulo, o ator e drag queen lança nesta quarta-feira, 21, seu mais novo trabalho como cantor: o clipe de Cachorrada. O single autoral é em parceria com Breder, ex-hitmaker de grandes nomes do pop nacional. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala do projeto, relembra personagem em novela da Globo e enaltece parceria no espetáculo com Reynaldo Gianecchini (51), a quem tece elogios. “Humildade pra aprender também”, destaca.

No papel de Adam Whiteley, conhecido como Felicia, Diego divide o palco com Gianecchini, que dá vida a Anthony Tick Belrose, performer e drag queen que possui o nome artístico Mitzi Mitosis. “Acho que não podia ter trabalho melhor, pra eu fazer essa retomada pro teatro musical, se não o Priscilla. Foi um convite que veio na hora certa e eu fiquei muito feliz. Sou muito feliz dando vida a Felícia, ao Adam. Sou muito conectado com essa peça porque a gente está falando do mundo drag, que é o meu mundo também. Mas a gente também está falando de outras coisas: de família, de diferentes conceitos de família, de amizade, de muitas lições (...) É muito bonito”, diz.

O ator também fala da conexão que criou com o veterano: "A troca com o Giane, nossa! É maravilhosa! Ele é uma pessoa muito incrível, muito espiritualizada, muito disposta, muito gente boa. A gente divide camarim e é uma delícia. Ele é muito tranquilo e muito disposto a aprender também. Ele é uma pessoa que tem, sei lá, mais de 20 anos de carreira na TV, mas no teatro musical, é o primeiro trabalho, né? E eu já tenho uma carreira longa no teatro musical. Então, é muito legal ver uma pessoa que tem a fama e o tamanho que ele tem de importância na arte, também ter a humildade, muito grande, de querer aprender coisas que ele não sabe”.

No início de julho, Gianecchini rebateu, por meio de um vídeo no Instagram, as críticas que recebeu por protagonizar Priscilla. "Um dos últimos personagens que fiz para a Netflix, fiz um abusador, um cara terrível, quase um psicopata. A série foi muito bem recebida, porque levantou várias questões importantes, e recebi muitos comentários positivos sobre meu trabalho e a série", iniciou.

"Agora, no meu trabalho recente, estou fazendo uma drag queen. É claro, tem gente que adora, e que fica maravilhado e curte, mas estou recebendo um monte comentários muito negativos de pessoas que misturam o meu personagem com a vida pessoal. Lá, eles destilam todo ódio, sua raiva, seus preconceitos, falam coisas inacreditáveis”, desabafou o ator.

Baseado no caso do colega de elenco, Diego comenta: “A internet é uma terra sem lei. Ao mesmo tempo que tem muita coisa boa lá – muito conhecimento, te conecta com as pessoas, te faz ficar próximo das pessoas, da família, de amigos, de fãs, te faz conhecer coisas novas –, tem o lado muito ruim, porque as pessoas falam o que elas querem, sem medo de machucar alguém; e machuca muito! Essa coisa das pessoas falarem o que elas bem entendem, sem pensar que aquilo vai afetar a vida de uma outra pessoa, de uma maneira muito negativa, é muito ruim. Mas também não tem o que fazer. Essa é a internet. Então é aceitar e conseguir abstrair, conseguir não se deixar levar por isso”.

CLIPE DE NOVO SINGLE: CACHORRADA

Diego Martins está superanimado com o lançamento do clipe de Cachorrada, que tem direção de Lennon Silva, styling de Larissa Castilho e coreografia de Flavio Verne, coreógrafo de nomes como Luísa Sonza e Duda Beat. “Estou com uma expectativa muito boa e muito alta. É o maior clipe que a gente já gravou, com o maior investimento. Investimentos também no sentido de profissionais que confio muito. A gente tem uma música muito boa. A letra é minha e do Breder, que também produziu o clipe. Ele sabe muito o que está fazendo, porque é muito, muito bom. Esse clipe tem uma ideia muito diferente, muito nova”, fala.

Essa não é a primeira música que o ator e cantor escreve. “Todas as outras que eu tenho lançadas são minhas. Essa é a primeira música que eu escrevo apenas uma parte dela. O Breder, numa conversa que a gente teve, me apresentou o esqueleto da música; basicamente o início dela já estava escrito. Em Cachorrada, a gente fala sobre uma relação de duas pessoas que se sentem muito diferentes uma com a outra”, explica.

E continua: “A letra fala de uma pessoa que sente amor, paixão pela outra, mas essa outra não consegue devolver a mesma coisa. Só quer, na verdade, sexo, pegação; não quer um romance. E aí, essa outra pessoa, que é apaixonada, sofre. Mas ao mesmo tempo, entrega o sexo, porque, afinal, é a única maneira de se ver na vida do outro. E esse é um tema que eu gosto muito de falar: relacionamentos, tipos de relacionamentos, como você se entrega para a outra pessoa, quais são os sacrifícios que você faz por alguém”.

O ator, cantor e drag queen Diego Martins lança o clipe de 'Cachorrada' - Divulgação

ATUAR, CANTAR OU DANÇAR?

Diego tem talento para muitas coisas, mas confessa uma dificuldade. “Administrar o tempo e a energia para focar em cada coisa. Quando estou gravando novela, por exemplo, é difícil focar também na arte drag, e continuar entregando shows com muita frequência, e música com muita frequência. Agora, que estou no Priscilla, também estava difícil de gravar um clipe. A gente demorou muito para gravar este (de Cachorrada). A música já estava pronta há um tempo, só que a gente demorou para gravar o clipe porque não tinha tempo. Então, essa é a minha dificuldade, administrar o tempo”, fala. “Como sou um multiartista, não consigo fazer distinção. Dançar, eu amo muito, amo muito! Mas sei que a dança vem depois de atuar e cantar. Agora, entre atuar e cantar, é uma briga muito forte”, emenda o artista.

NOVELA TERRA E PAIXÃO

Diego deu vida ao simpático e bem-humorado garçom Kelvin Santana, em Terra e Paixão, novela das 9 da TV Globo, exibida em 2023. Ele conta que o personagem foi um divisor de águas em sua carreira. “Com certeza! Morro de saudade de interpretá-lo. Mas é muito engraçado porque, de fato, ele ainda é muito presente na minha vida. Se enquanto estiver andando na rua, ou estiver em um trabalho, ou andando em um Uber e alguém não me chamar de Kelvin uma vez, nem que seja uma vez no meu dia, tem alguma coisa errada (risos). Ou o dia não vai ser bom, ou tem alguma coisa errada; porque as pessoas realmente lembram muito desse personagem, com muito carinho. Sou muito grato, eternamente, por todos os profissionais que me deixaram dar vida ao Kelvin”, destaca.

E por falar em novelas, o ator deseja voltar pra telinha. “Novela é um bicho complicado de fazer, muito tempo e muita energia, mas pretendo voltar, sim; com certeza. Eu gosto muito do mundo do audiovisual. Então filme, série, novela é algo que tenho uma paixão muito grande”, afirma.

Para finalizar, Diego conta o que ainda vem por aí: “Esse ano tem muita coisa legal para acontecer. Tem mais música para ser lançada, tem filme que será lançado em novembro, nos cinemas, que se chama Viva a Vida. É um filme lindo, uma comédia romântica que a gente gravou em Israel, com a Thati Lopes e com o Rodrigo Simas, muito divertido. Estou muito feliz! E surpresas também vêm por aí”.