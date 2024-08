Detalhe nas mãos de Rebeca Andrade chama atenção de Ana Maria Braga

De volta ao Brasil após a intensa rotina Olímpica, Rebeca Andrade realizou o desejo de Ana Maria Braga de receber a ginasta em seu programa

Ana Maria Braga recebeu a presença ilustre da campeã olímpica Rebeca Andrade, durante a exibição do Mais Você desta terça-feira. A ginasta atendeu o convite da apresentadora de participar do programa e a deixou muito feliz em vê-la por lá. Nos bastidores registrados por Ana, a apresentadora se surpreendeu com as mãos da ginasta, que tem algumas lesões na pele, por causa dos treinos.

Depois de se cumprimentarem com um abraço, Rebeca deu as mãos para a apresentadora, enquanto as duas conversaram. Ana aproveitou para segurá-las de forma carinhosa e se surpreendeu quando notou que as palmas delicadas da atleta tem indícios de muito atrito: "Olha só, tem calos de uma trabalhadora!", pontuou a apresentadora tirando uma risada de Rebeca.

Outro detalhe que deixou Ana Maria surpresa foi a baixa estatura da ginasta, que tem somente 1,55 metro: "Vendo você na televisão, eu imaginei que você tivesse 1,90 metro. Porque, você tem um porte atlético e olímpico", disse Ana. "Todo mundo acha que eu sou mais alta, mas é a câmera que engana", brincou Rebeca.

O encontro de Ana com a ginasta vem após a jovem conquistas quatro medalhas para o Brasil nas Olimpíadas de Paris, sendo uma de bronze, duas de prata e uma de ouro no solo artístico, onde a ginasta deixou a renomada Simone Biles no segundo lugar.

Rebeca Andrade fala de legado

Durante o programa, Rebeca se lembrou de toda a sua história até se tornar a maior medalhista olímpica do país e se emocionou: "Eu sou tão nova ainda, só tenho 25 anos e estou alcançando lugares que eu nunca imaginei. Na minha cabeça eu só queria ser uma atleta, com suas medalhas olímpicas. Mas eu cheguei num patamar em que as pessoas me admiram não só pela atleta que eu sou, mas pela pessoa que eu mostro ser também", declarou ela.