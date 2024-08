A apresentadora Ana Maria Braga recebeu a ginasta Rebeca Andrade e não segurou a emoção durante o Mais Você desta terça-feira, 13

A apresentadora Ana Maria Braga não segurou a emoção e chorou no Mais Você desta terça-feira, 13. Ela recebeu a ginasta Rebeca Andrade e, ao ler um texto que enaltecia as conquistas da medalhista de ouro nas Olimpíadas de Paris, sua voz ficou embargada.

"É um amigo que eu respeito muito, bem significativo, e ele me mandou essa mensagem no celular hoje de manhã. Ele disse assim: 'Faz um longo tempo que não tenho vontade de escrever ou expressar algo a respeito de alguém. Mas hoje você recebe a Rebeca Andrade, e a Rebeca não é apenas a maior medalhista olímpica do Brasil, é um esporte de extrema dificuldade'", disse a apresentadora.

"'Penso que ela deva ser colocada ao lado de ícones como Pelé [1940-2022], Ayrton Senna [1960-1994] e Guga [Kuerten]. Rebeca transcende a discrição e o caráter, o que a faz um ídolo maior, inspiradora. Que bom que o Brasil pode sentir orgulho e admiração, algo que não sentimos há tanto tempo'", complementou Ana Maria.

"É a mais pura verdade, há muito tempo que a gente não tem um ídolo. Você se vê assim?", pergunto Ana Maria a Rebeca, enquanto tentava segurar a emoção. "Desculpa, eu choro mesmo", confessou. "Eu também, fiquei emocionada (risos)", reagiu a ginasta.

Desabafo

Em seguida, Rebeca Andrade desabafou: "Eu sou tão nova ainda, só tenho 25 anos e estou alcançando lugares que eu nunca imaginei. Na minha cabeça eu só queria ser uma atleta, com suas medalhas olímpicas. Mas eu cheguei num patamar em que as pessoas me admiram não só pela atleta que eu sou, mas pela pessoa que eu mostro ser também".

Por fim, a atleta disse: "Eu vou cuidar sempre com muito carinho de tudo o que eu consegui conquistar, porque não foi fácil chegar até aqui. Se hoje eu sou considerada um ídolo ou um ícone, realmente é uma honra para mim. De verdade", finalizou a ginasta. Enquanto Ana Maria enxugava os olhos com um lenço.