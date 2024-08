Descubra o valor da fortuna bilionária de Bruce Willis, diagnosticado com demência

Dono de uma fortuna de bilhões, o astro de Hollywood Bruce Willis fez divisão controversa de herança antes de diagnóstico de demência

O astro de Hollywood, Bruce Willis conquistou o coração dos seus fãs através de seus icônicos personagens em filmes de ação e comédia. Com o currículo lotado de grandes produções o astro conseguiu ele construir sua riqueza ao longo dos anos e tem fortuna estimada em mais de R$ 1,3 bilhão.

Willis começou sua carreira no teatro antes de ganhar fama na televisão e, eventualmente, no cinema. Sua carreira decolou com a série de televisão “Moonlighting” e, desde então, ele protagonizou inúmeros sucessos de bilheteria.

Essa fortuna bilionária foi construída ao longo de sua longa e bem-sucedida carreira em Hollywood, estrelando em diversos filmes de sucesso como “Duro de Matar”, “Pulp Fiction” e “O Sexto Sentido” mas é importante ressaltar que além de seu talento como ator, o astro possui outras fontes de renda; veja quais!

Produção e direção: Além de atuar, ele também trabalhou como produtor e diretor em vários projetos.

Investimentos imobiliários: Willis investiu em propriedades de luxo, aumentando assim seu patrimônio. Ele possui várias propriedades imobiliárias de alto valor, que incluem mansões em Beverly Hills e um rancho no estado americano de Idaho.

Endossos e publicidade: Participou de diversas campanhas publicitárias que contribuíram para sua renda. Além disso, Willis é co-proprietário de várias empresas e negócios.

O testamento do astro já foi motivo de polêmica, isso porque na última revisão o astro acabou estabelecendo uma divisão desigual de sua herança entre suas cinco filhas.

Suas três filhas mais velhas, fruto do casamento com Demi Moore: Rumer, Scout e Tallulah receberão cada uma cerca de US$ 1 milhão, enquanto o restante da fortuna será dividido entre sua esposa atual, Emma Heming, e suas duas filhas mais novas, Mabel, de 11 anos e Evelyn, de oito.

“O Bruce queria ter certeza que a jovem família dele estará amparada”, disse o contato da publicação. “Ele acha que a Rumer, a Scout e a Tallulah já tiveram o melhor que ele tinha a oferecer financeiramente ao longo de suas vidas”.

Atualização do estado de saúde

A esposa de Bruce Willis voltou a falar no Instagram em sua última postagem sobre o diagnóstico de demência frontotemporal recebido pelo astro. Emma Heming incluiu uma mensagem que diz acreditar que o próprio ator teria gostado de dar, e gerou dúvidas se ele perdeu ou não a capacidade de falar.