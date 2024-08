Relacionamento entre Ben Affleck e Kick Kennedy começou antes do casamento com J-Lo

A cunhada de Giulia Be, Kick Kennedy, e Ben Affleck teriam se tornado amigos em 2020, como revelou o Page Six, que também sugeriu o romance entre eles

Kick Kennedy, filha do milionário Robert F. Kennedy e cunhada da cantora brasileira Giulia Be, foi apontada como o novo affair de Ben Affleck pelo Page Six, após o fim do casamento do astro com Jennifer Lopez.

Segundo o portal norte-americano, os dois se conhecem desde antes de Ben reatar com J-Lo e ficar casado com ela por mais dois anos. Além disso, fontes do veículo já haviam apontado que Ben era o "crush celebridade platônico" de Kick, quando ela era mais nova.

"A amizade deles vem de um tempo, desde antes de Ana (da Armas). Quando Ben começou a ver Ana, em 2020, e escolheu passar a quarentena do Covid-19, posso dizer que Kick não ficou nada feliz", disse uma fonte próxima à herdeira da família Kennedy ao portal.

Entre os anos de 2020 e 2021, Ben namorou a artista Ana de Armas, com quem passou a quarentena do Covid-19 e terminou o relacionamento em janeiro de 2021. Na época, tablóides norte-americanos apontaram que o fim do casal foi pacífico. Meses depois, ele voltou a se relacionar com Jennifer Lopez.

Ainda segundo uma fonte que trabalha para Ben, o artista tem bastante interesse em estar relacionado à família Kennedy, que, além de ser da mesma linhagem que o presidente dos EUA, John F. Kennedy, que morreu em 1963, assassinado em Dallas, no Texas, possui grande influência política e financeira no país:

"Affleck amaria ser da, nada mais, nada menos, família Kennedy, o clã Kennedy. É o sonho de todo cara de Boston. Acho que ele prefere muito mais bilhões de dólares do que o tapete vermelho e a vida com J-Lo", disparou o insider.

Kick Kennedy e Ben Affleck são vistos juntos em Beverly Hills

Os rumores sobre o novo relacionamento de Ben Affleck começaram pouco depois do divórcio do artista. Segundo fontes do Page Six, o suposto casal teria frequentado um hotel de luxo na cidade de Beverly Hills e, também, um clube noturno bastante popular entre celebridades.