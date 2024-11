Depois de apresentação com Céu, Sophie Charlotte agradece apoio de Xamã

'Vibrando por mim'; Sophie Charlotte fez uma participação no show da cantora Céu e compartilhou alguns registros nas redes sociais

No domingo, 03, Sophie Charlotte fez uma participação especial no show de Céu, que rolou na Arena Jockey, no Rio de Janeiro, e contou com o total apoio de uma pessoa especial em sua vida: o namorado, o ator e cantor Xamã.

Nesta segunda-feira, 04, a atriz compartilhou os registros da apresentação e agradeceu a oportunidade de soltar a voz em dueto com a cantora, e também a companhia da família e dos amigos na plateia.

"Cantei com A CANTORA @ceu! Eu sou muito fã dela ! Do som dela! Do jeito dela! Ela me pegou pela mão e me trouxe por palco dela! Que presente, que honra! Nunca vou esquecer… Muito obrigada por essa noite! Obrigada aos amigos lindos que foram! A minha família que sempre está! Ao meu amor @euxama que estava ao meu lado, vibrando por mim de um jeito lindo! E por tudo @ticabertani! Amo vocês", declarou Sophie.

Declaração

Na noite da última terça-feira, 29, Sophie Charlotte surpreendeu os seguidores ao fazer uma rara declaração pública para comemorar o aniversário do namorado, Xamã. Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz abriu o coração e não poupou elogios ao ator, com quem engatou um romance durante os bastidores na novela Renascer, da Globo.

Através de seu perfil no Instagram, Sophie compartilhou um compilado de vídeos de momentos especiais dos últimos meses ao lado de Xamã. Entre os registros, eles aparecem curtindo shows, praias, jantares e outros passeios românticos. Na legenda, a famosa se declarou para o amado: “Hoje é seu aniversário, Xamã. Escorpiano nato”, iniciou.

“Meu namorado lindo! E eu te desejo tudo de mais belo que essa vida tem para oferecer! Que cada dia seja único e poderoso. Repleto de risadas e conquistas! Te amo muito! Feliz aniversário”, Sophie se declarou publicamente para o cantor e recebeu um comentário de Xamã: “Te amo, bailarina”, o rapper revelou um dos apelidos para a namorada.

