Sophie Charlotte faz rara declaração no aniversário de Xamã: ‘Meu namorado’

Discreta sobre sua vida pessoal, Sophie Charlotte abre o coração em uma homenagem especial para celebrar o aniversário do namorado, Xamã

Na noite da última terça-feira, 29, Sophie Charlotte surpreendeu os seguidores ao fazer uma rara declaração pública para comemorar o aniversário do namorado, Xamã. Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz abriu o coração e não poupou elogios ao ator, com quem engatou um romance durante os bastidores na novela ‘Renascer’, da Globo.

Através de seu perfil no Instagram, Sophie compartilhou um compilado de vídeos de momentos especiais dos últimos meses ao lado de Xamã. Entre os registros, eles aparecem curtindo shows, praias, jantares e outros passeios românticos. Na legenda, a famosa se declarou para o amado: “Hoje é seu aniversário, Xamã. Escorpiano nato”, iniciou.

“Meu namorado lindo! E eu te desejo tudo de mais belo que essa vida tem para oferecer! Que cada dia seja único e poderoso. Repleto de risadas e conquistas! Te amo muito! Feliz aniversário”, Sophie se declarou publicamente para o cantor e recebeu um comentário de Xamã: “Te amo, bailarina”, o rapper revelou um dos apelidos para a namorada.

É bom lembrar que os rumores de um affair começaram depois que Sophie Charlotte anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira após oito anos juntos e um filho, Otto. Pouco depois, a atriz e o cantor passaram a ser vistos juntos com frequência e assumiram o romance depois de serem vistos aos beijos na praia. Desde então, eles estão sempre juntos.

Sophie Charlotte é clicada em clima de romance com Xamã:

Sophie Charlotte e o rapper Xamã curtiram um jantar juntinhos na noite da última quinta-feira, 17, no Village Mall, no Rio de Janeiro. O casal foi clicado em clima de romance pelos paparazzi que estavam no local. Nas imagens, os dois aparecem trocando beijos enquanto aproveitavam o momento a dois. Após deixarem o restaurante, os dois seguiram de mãos dadas até a escada rolante.

