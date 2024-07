Quem é Maria Clara Senra? Ela é apontada como affair do ex de Deborah Secco

Apontada como affair de Hugo Moura, que é ex-marido de Deborah Secco, a repórter Maria Clara Senra se torna assunto na web. Conheça mais sobre ela

O ex-marido de Deborah Secco, o diretor Hugo Moura, está apaixonado novamente! De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ele engatou um affair com a repórter e jornalista Maria Clara Senra. Que tal saber mais sobre ela? Continue lendo:

Maria Clara Senra é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez a pós-graduação em Jornalismo Cultural. Ela trabalha no Canal Brasil, no qual costuma ser a responsável pela cobertura de festivais de música e de cinema. Além disso, ela também participa de reportagens ao vivo.

No Instagram, Maria Clara tem cerca de 7 mil seguidores e é discreta. Ela posta apenas fotos com amigos e famosos que encontra nos eventos do trabalho. Além disso, a jovem costuma mostrar alguns momentos de sua rotina e de seus looks.

Por enquanto, Maria Clara e Hugo Moura não se pronunciaram sobre os rumores de affair.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, o romance dos dois é discreto, mas Hugo já teria apresentado a amada para a filha, Maria Flor, fruto do antigo casamento com Deborah Secco.

A separação de Deborah Secco e Hugo Moura

O casamento de Deborah Secco e Hugo Moura chegou ao fim. Após boatos de que estariam separados há um tempo, a equipe da atriz confirmou o término para o Gshow em abril de 2024.

Juntos desde 2015 e pais de Maria Flor, de 9 anos, o casal não estaria mais junto há alguns meses, como já dito por alguns sites de fofoca, mas estaria lidando com a situação de forma discreta por conta da herdeira.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao Gshow.

No Carnaval, eles foram vistos em lugares diferentes. Enquanto Deborah Secco estava na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Hugo aproveitou foi para a festa de Salvador, na Bahia.

É bom lembrar que nos últimos meses, a atriz parou de exibir o até então marido na rede social após fazer revelações polêmicas sobre a intimidade deles.