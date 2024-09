Ex-marido de Deborah Secco, Hugo Moura se declara para suposto affair: ‘Aceita’

Vida que segue! Hugo Moura chama atenção ao se declarar publicamente para suposto affair após fim do casamento com Deborah Secco

Cinco meses após anunciar o fim de seu casamento com Deborah Secco, Hugo Moura chamou a atenção ao se declarar publicamente para sua suposta affair, a repórter Maria Clara Senra. Em suas redes sociais, o diretor abriu o coração em um texto repleto de poesia para comemorar o aniversário da jornalista na última quarta-feira, 11.

Nos stories do Instagram, Hugo, geralmente reservado sobre sua vida pessoal, decidiu deixar a discrição de lado e compartilhou uma foto que tirou de Maria Clara. Na legenda, o diretor aproveitou para celebrar a vida da jornalista com uma declaração carinhosa: “É claro que o nome dela seria quase baía pela própria definição que consta no dicionário”, iniciou.

“É um lugar que acomoda, aceita, dá segurança e abraça no peito. No meu caso o porto baía fez com que meu barco, que sentia falta do H, voltasse a boiar e se sentisse bem também em aportar em águas Guanabaras, mais precisamente em Paquetá, ilha útero de pés que sambam e mãos que batem palma enquanto a boca grita: 'hay que mirar", completou.

Vale lembrar que os rumores de um affair entre Hugo e Maria Clara circulam desde julho. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ele engatou um affair apenas três meses após o anúncio do fim do casamento com Deborah Secco. O colunista ainda informou que Hugo já apresentou a nova amada para a filha com a atriz, Maria Flor.

Recentemente, Deborah afirmou que ela e Hugo mantém a amizade em prol da herdeira: “Continuamos nesse momento de entendimento, ressignificando as coisas, sempre trazendo também para minha filha que eu e o Hugo, aconteça o que acontecer, estaremos juntos por ela, nos amando. A gente não está mais casado, mas Hugo é uma das pessoas que mais amo na vida.”, contou.

Quem é Maria Clara Senra?

Maria Clara Senra é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e se especializou com uma pós-graduação em Jornalismo Cultural. Ela trabalha no Canal Brasil, no qual costuma ser a responsável pela cobertura de festivais de música e de cinema. Além disso, ela também participa de reportagens ao vivo na emissora.

No Instagram, Maria Clara tem cerca de 9 mil seguidores e é discreta. Ela posta apenas fotos com amigos e famosos que encontra nos eventos do trabalho. Além disso, a jovem costuma mostrar alguns momentos de sua rotina e de seus looks: “Por aqui tem cinema brasileiro, cultura latina y otras cositas más”, diz a biografia da jornalista.