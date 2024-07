Déa Lúcia sai em defesa de Marcelo Cosme: 'Ele merece respeito'

Déa Lúcia saiu em defesa do jornalista Marcelo Cosme, da GloboNews, após uma imitação de Emílio Surita viralizar nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 24, Déa Lúcia compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que saiu em defesa do jornalista Marcelo Cosme, da GloboNews. O repórter foi alvo de uma imitação de Emílio Surita, apresentador do Pânico na Jovem Pan.

"Eu estou muito indignada ao ver meu amigo Marcelo Cosme, um jornalista sério, pai amoroso, marido exemplar, sendo alvo de ataques homofóbicos na televisão. A homofobia é inaceitável e não tem lugar na nossa sociedade", começou dona Déa.

Em seguida, a mãe de Paulo Gustavo lamentou que casos assim continuem ocorrendo. "Quero deixar claro que estou do lado do meu amigo nesse momento difícil. É triste pensar que em pleno século XXI ainda existem pessoas que propagam ódio e discriminação. Todos nós merecemos respeito e igualdade, independente da nossa orientação sexual".

A famosa seguiu elogiando o jornalista. "Marcelo é uma pessoa talentosa, dedicada e corajosa, que tem contribuído para o jornalismo de forma exemplar. Ele merece respeito e apoio, e não ataques infundados. Vamos nos unir em solidariedade e combater a homofobia em todas as suas formas. Juntos podemos criar um mundo mais inclusivo e respeitoso para todos. Homofobia é crime".

Na legenda da publicação, Déa ressaltou o seu posicionamento. "Estou de mãos dadas com meu amigo Marcelo Cosme e não tolerarei nenhum tipo de homofobia seja de quem for. Homofobia é crime e quem fala isso na televisão merece ser punido", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Déa Lúcia Amaral (@dealucia66)

Entenda o caso

Durante o programa Pânico, exibido pela Jovem Pan, Emílio Surita imitou um apresentador da GloboNews.

"Eu vou assim andando gostosamente, bem Caetano Veloso, bem GloboNews", disse ele com ironia. Ao perguntar aos colegas de quem se tratava, o nome apontado foi o de Marcelo Cosme, que ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Recentemente, Déa Lúcia se pronunciou sobre os boatos de que ela teria solicitado um aumento de salário para a Globo.