De mansão nova, Anitta pede presentes para decoração: 'Muito caro fazer uma casa'

Prestes a definir alguns detalhes dos móveis e da decoração da casa nova, Anitta fez um apelo divertido aos seguidores sobre como presenteá-la

Anitta contou aos seguidores que investiu em um novo projeto: sua casa nova. Nesta quarta-feira (21), a poderosa revelou que ela e o arquiteto por trás do imóvel irão escolher alguns móveis e decorações para compôr os novos ambientes. No entanto, em decorrência dos valores exorbitantes dos elementos, bem-humorada, a artista pontuou que aceitará presentes, em troca de publicações nas redes.

"Amanhã vou encontrar meu arquiteto, que está fazendo a minha casa nova. Vamos atrás de sofás, os materiais, os pisos, madeiras, os móveis, as coisas de cama e banho, da cozinha. Você que está aí e quer me presentear em troca de uma publi, uma permuta, esse momento chegou", brincou a cantora

Em seguida, a cantora relatou o perrengue por trás da construção do imóvel: "Esse momento chegou para você que quer me dar um monte dessas coisas 'carérrimas' de casa em troca de um post, onde falo o quanto minha casa ficou linda com seus produtos. Essa é a hora! Vamos vencer juntos, porque é caro fazer uma casa", concluiu.

Em seguida, prevendo certas críticas, a artista pediu para que os fãs não a julgassem por pedir os presentes e apontou que eles fariam a mesma coisa. E para a poderosa, vale tudo, desde obras de arte, eletrodomésticos e, até mesmo, os pisos.

Saiba mais sobre a mansão de Anitta

Apesar da rotina agitada da cantora no exterior, Anitta escolheu São Conrado, na Zona Sul do Rio, como local da nova residência. Em janeiro, a cantora publicou registros, mostrando aos fãs que a reforma do imóvel havia acabado de começar.

Segundo o jornal Extra, Anitta teria desembolsado cerca de R$ 9 milhões apenas pela compra da casa. Vale lembrar que a antiga casa dela, localizada na Barra da Tijuca, foi adquirida por "pouco menos", algo em torno de R$ 8 milhões.