Condenada por injúria racial e racismo contra a filha de Gagliasso e Giovanna Ewbank, Day McCarthy não concordou com decisão da Justiça; veja o vídeo

Condenada a mais de oito anos de prisão pelos crimes de injúria racial e racismo, a socialite Day McCarthy ficou surpresa ao ser informada sobre a decisão da Justiça. A condenação veio após os graves ataques que ela fez contra Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

O portal LeoDias obteve acesso à conversa entre Day e seu advogado, Gil Ortuzal, que aconteceu por videochamada. Durante o diálogo, ao receber a notícia da sentença, a influenciadora expressou surpresa e lamentou o desfecho da situação.

"Oi, Day! Boa tarde! Estou te ligando em vídeo e estou com a sentença do Gagliasso. A notícia não é muito boa e estou gravando a nossa conversa. Se você me permitir, eu gostaria da sua autorização para que a gente conversasse com a gravação. A questão é a seguinte, acabou de ser publicada a sentença e já vou ser bem direto, a pena é de 8 anos e 9 meses, muito alta e difícil. O seu processo deve continuar e vamos precisar recorrer. Mas, como você sabe, eu abandonei em tese o processo. Mas eu preciso te comunicar sobre a sentença", informou o advogado.

Mesmo se retratando, a socialite não concordou com a pena. "Muito obrigada! Gostaria de pedir desculpas pelo que passou no dia da audiência. Estou muito envergonhada, realmente. Eu não estava em um bom estado, misturei bebida com remédio. Não sou assim no dia a dia! Sinto muito e também pelas minhas falas no passado, a respeito de uma criança. Eu realmente me arrependo e nunca mais repeti o erro. Eu errei uma vez e também nunca fui condenada de nenhum crime hediondo", argumentou.

Na sequência, Day McCarthy pediu que o advogado reconsiderasse e continuasse a ajudando em sua defesa. "Eu sou réu primário e acho que uma pena de quase 9 anos é um pouquinho elevada, para uma pessoa que não trafica drogas, nunca foi condenada por algum crime hediondo. Eu gostaria de pedir que o senhor voltasse para o caso e me ajudasse, porque não posso agora, está quase no fim. Não tenho agora como procurar um novo advogado e começar tudo de novo", disse ela.

Confira o vídeo:

Antes de condenação, Day McCarthy já atacou crianças famosas

Na sexta-feira, 23, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank divulgaram em suas redes sociais que a decisão sobre o caso de racismo sofrido por Titi, filha do casal que hoje tem 11 anos, foi liberada. Em 2017, quando tinha 4 anos, a pequena Titi foi atacada por Day McCarthy por meio do Instagram da autodeclarada socialite, que chamou a criança de macaca.

O crime contra Titi não foi o único ataque cometido contra crianças por McCarthy, que já havia protagonizado episódios de ofensas contra Rafa Justus, Alexandre Júnior e Ysis Oliveira.