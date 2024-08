Famosos celebram condenação de Day McCarthy por racismo contra filha de Gagliasso e Ewbank

A socialite Day McCarthy foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado, por ataques racistas a Titi Ewbank Gagliasso em 2017

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank receberam uma verdadeira corrente de amor e apoio, nesta sexta-feira (23), ao dividirem a notícia de que o processo contra Day McCarthy, que cometeu racismo com a filha do casal, Titi, em 2017, condenou a socialite. Nas redes sociais, famosos celebraram a pena, que será de 8 anos e 9 meses de prisão, inicialmente em regime fechado.

"Eles não passarão! Denuncie. É assim que se faz! Racismo não é violação de direito autoral e não é bullying", escreveu Samara Felippo que, recentemente, revelou aos seguidores que a filha também foi alvo de ataques racistas dentro da escola.

Samara Felippo celebra condenação de Day McCarthy (Foto: Reprodução/Instagram)

Samara Felippo celebra condenação de Day McCarthy

"OITO ANOS E NOVE MESES DE REGIME FECHADO. QUEIMA!", comemorou Lorena Maria, que recentemente recebeu uma série de comentários racistas, depois de anunciar o namoro com o MC Daniel e a sua gravidez.

Lorena Maria celebra condenação de Day McCarthy (Foto: Reprodução/Instagram)

Nos comentários da publicação, onde Bruno e Giovanna dividiram com seguidores a causa favorável a eles, famosos também bombarderam a família com corações e mensagens de carinho. Selton Mello, Ludmilla, Lucas Guedez, Leidy Elin, Vini Jr e outros participaram da corrente de carinho.

Giovanna também celebrou a conquista nos stories: "Hoje, a gente vem celebrar uma vitória contra o racismo", escreveu a artista.

Confira a reflexão de Bruno e Giovanna sobre o caso

A celebração de Giovanna e Bruno veio também com um texto reflexivo sobre o racismo no Brasil. Os dois são pais de Titi e Bless, duas crianças negras adotadas por eles nos anos de 2016 e 2016, no Malawi, e costumam compartilhar pautas raciais com seguidores:

"Essa á primeira vez que, em reposta ao racismo, o Brasil condena uma pessoa a prisão em regime fechado. Sim, estamos em 2024 e essa ainda é a primeira vez. Apesar de tardio, é histórico. O direito criminal diz que pouco pode ser feito pela reversão da pena, no máximo sua redução. E assim esperamos e seguiremos confiantes na justiça, pois há anos estamos lutando por entendermos que esta vitória não é nossa, mas da nossa filha, coletiva e de toda uma comunidade", relembraram.