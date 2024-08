Antes de condenação, Day McCarthy já atacou crianças famosas; relembre

Day McCarthy, condenada por comentários racistas contra Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, também atacou Rafa Justos e filho de Ana Hickmann

Nesta sexta-feira, 23, Bruno Gagliasso (42) e GiovannaEwbank (37) divulgaram em suas redes sociais que a decisão sobre o caso de racismo sofrido por Titi, filha do casal que hoje tem 11 anos, foi liberada. Em 2017, quando tinha 4 anos, a pequena Titi foi atacada por DayMcCarthy por meio do Instagram da autodeclarada socialite, que chamou a criança de macaca.

A pena de Day McCarthy é a maior da história para o crime de racismo no Brasil: 8 anos, 9 meses e 13 dias de reclusão em regime fechado. No Instagram, o casal compartilhou a notícia: "Mesmo com todos os nossos privilégios, o caminho foi longo: apenas em maio de 2021 conseguimos oferecer uma denúncia. E somente na última quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, sete anos depois, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proferiu uma decisão inédita condenando a autora dos crimes por injúria racial e racismo. A pena? 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado".

O crime contra Titi não foi o único ataque cometido contra crianças por McCarthy, que já havia protagonizado episódios de ofensas contra RafaJustus (15), AlexandreJúnior (10) e Ysis Oliveira (9).

No mesmo dos comentários racistas contra a primogênita do casal de atores, a socialite comparou Rafaella Justus, filha da apresentadora TicianePinheiro (48) e de RobertoJustus (69), com o personagem Chucky, conhecido pelos filmes de terror. Na ocasião, ela disse que a criança, que tinha 9 anos, havia sido "separada ainda na maternidade" do boneco assassino.

Day, que é naturalizada norte-americana e mora no Canadá, afirmou em suas redes: "Brasileiro quer processar tudo, mas eu moro no Canadá e o Justus não tem cidadania canadense. Pra ele vir aqui me processar, ele teria que ter a cidadania. E outra: as leis aqui [no Canadá] e no Brasil são diferentes. Eu achar a Rafaella Justus feia não é crime, tá? Ela é feia, tem um metro de testa, olho torto, e daí? Eu também sou feia".

Outra criança atacada pela socialite foi Alexandre Júnior, na época com 3 anos. Day chamou o filho de Ana Hickmann (43) de "horroroso e magrelo nojento", fala que a apresentadora não deixou em branco: Ana Hickmann, assim como os pais de Titi, registrou queixa contra a mulher.

A filha de WesleySafadão (35), na época uma bebê, também se transformou em alvo para McCarthy, que levantou suspeitas sobre a paternidade da menina. A socialite afirmou que o pai de Ysis Oliveira era o ex de Thyane Dantas (33), atual esposa do cantor.

McCarthy ainda pode argumentar sobre a condenação no caso de Titi e, caso a pena não mude, ela pode ser extraditada ao emitirem o mandado de prisão.