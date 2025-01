David Junior curte o dia na piscina ao lado da mulher e das filhas

O ator David Junior encantou os seguidores das redes sociais ao postar fotos ao lado da esposa, Yasmin Garcez, e das filhas, Amora e Odara

David Junior encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar várias fotos de um momento de lazer com sua família.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator surgiu todo sorridente ao aproveitar o dia ensolarado em uma piscina ao lado de sua esposa, Yasmin Garcez, e das duas filhas, Amora, de quatro anos, e Odara, de dois aninhos.

Ao dividir as imagens encantadoras, David Junior se declarou para a família e desejou uma bom ano para os seguidores. "Não tem nada melhor do que estar com quem te conhece de verdade e te ama, com seus defeitos e qualidades. Como é bom estar em casa. Amos vocês. Feliz ano novo", escreveu o artista na legenda da publicação.

O post recebeu vários comentários. "Família linda", disse uma seguidora. "Lindos! Feliz ano pra vocês", escreveu outra. "Feliz ano novo! Paz, amor, saúde, alegria e muita música pra vocês!", desejou uma fã.

Vale lembrar que David Junior está no ar na novela 'Mania de Você', da Globo, interpretando o personagem Sirlei.

Confira:

David Junior mostra comemoração do aniversário das filhas

David Junior usou as redes sociais para mostrar a comemoração do aniversário das filhas, Amora e Odara. O ator e a esposa, Yasmin Garcez, reuniram os familiares e amigos para celebrar os quatro anos da primogênita e os dois anos da caçula com um festão com o tema 'A Casa Mágica da Gabby'.

Para a festa, as aniversariantes surgiram usando looks iguais e se divertiram bastante ao lado de pessoas especiais. "Amora fez 4 e Odara 2! Nossos presentes maiores dessa vida! É emocionante vê-las crescendo, conquistando novas amizades e celebrando a vida de forma harmoniosa e feliz! Todas as bençãos, saúdes e amores pra vocês, perfeições! Presença daqueles que estão sempre com nossas meninas", escreveu ele.

