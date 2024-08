Davi revela novo projeto em meio a rumores de participação em 'A Fazenda 16'

Em meio a possível participação em 'A Fazenda 16', o ex-BBB Davi animou os fãs ao anunciar uma novidade em sua carreira

Campeão do BBB 24, da TV Globo, Davi Brito surpreendeu os fãs na noite de segunda-feira, 12, ao anunciar publicamente seu novo projeto. Em meio a rumores de uma possível participação em 'A Fazenda 16', da Record, o famoso revelou que possui novidades em sua carreira profissional.

Através de seus stories no Instagram, Davi contou que, em breve, terá o próprio podcast. Nomeado de 'Podcast do Calabreso', o ex-BBB despertou a curiosidade do público ao mostrar um pequeno spoiler em um estúdio de gravações.

"Novo projeto que vamos lançar, o 'podcast do calabreso'. Vamos para cima, aguardem novidades", declarou Davi Brito, filmando a mesa do local com alguns equipamentos. Para quem não acompanhou, o nome escolhido faz referência a um momento marcante envolvendo o jovem dentro do reality show da Globo.

Durante o confinamento, Davi acabou se desentendendo com Lucas Henrique, o Buda, e, em tom de bom-humor, ele usou o bordão 'Calma, Calabreso', do humorista Toninho Tornado. O episódio, no entanto, não foi levado na brincadeira por seus colegas de atração e acabou gerando uma grande confusão na época.

Vale lembrar que nos últimos dias Davi Brito aumentou ainda mais os rumores de que poderá estar no elenco da nova temporada do reality show rural da Record. Além de ter começado a seguir o perfil oficial de 'A Fazenda' nas redes sociais, a emissora negou, sem muitos detalhes, que ele não tenha recebido o convite para a atração.

Ex-BBB Davi anuncia podcast - Foto: Reprodução / Instagram

Davi celebra nova conquista ao lado do pai

Davi Brito celebrou a conquista de mais um sonho! Na terça-feira, 6, o jovem revelou ao público que comprou uma casa especialmente para o pai, o pastor Dermeval Brito, em Salvador, na Bahia. Sem esconder o quanto estava feliz, ele fez questão de mostrar alguns detalhes do imóvel logo após a aquisição.

Ainda na terça-feira, Davi se encontrou com o pai para entregar as chaves da residência diretamente em suas mãos. Através de seus stories no Instagram, o ex-brother registrou Dermeval na porta de entrada do novo lar.

Esbanjando alegria, o ex-BBB posou ao lado do pai e celebrou a novidade: "Casa entregue. Te amo, pai. Mais um sonho realizado", declarou ele na legenda das imagens compartilhadas. Mais cedo, ele havia contado aos fãs o quanto se sentia realizado em proporcionar uma vida melhor aos familiares; confira mais detalhes da casa!