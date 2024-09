Discreta, Daphne Bozaski posta cliques raros com o marido; saiba quem é!

A atriz Daphne Bozaski, que interpreta a personagem Lupita na novela 'Família É Tudo', compartilhou cliques raros ao lado do marido

Daphne Bozaski usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para compartilhar alguns cliques raros ao lado do marido, Gustavo Araújo, e do único filho do casal, Caetano, de cinco anos.

Ao publicar as imagens no feed do Instagram, a atriz, que interpreta a personagem Lupita na novela 'Família ÉTudo', da TV Globo, celebrou mais um ano de relacionamento se declarando para o amado.

"Entre 3 para 4 de setembro a gente comemora nosso namoro. Somos assim, não basta comemorar um dia, desse jeito podemos comemorar dois. Bom, motivos não faltam para brindar. Te amo @casadoaraujo. E como te disse ontem, parabéns por me aguentar esses aninhos todos!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Daphne e o chef de cozinha Gustavo Araújo estão juntos há 10 anos e eles moram em São Paulo. Por causa da novela, a atriz está no Rio de Janeiro. O 1marido da artista tem um restaurante em casa, e em entrevista ao Gshow, ela falou sobre o projeto do marido.

"Quando começamos a namorar, ele já fazia os jantares. Ele criou esse projeto, que se chama 'Casa do Araújo'. São jantares que funcionam só com reserva, porque são poucos lugares. Ele cozinha um cardápio para ser compartilhado, então o esquema não é o tradicional: entrada, prato principal e sobremesa. Na 'Casa do Araújo', você escolhe o que quer comer e beber, só paga o que pedir, não tem valor fechado", detalhou.

Confira:

Daphne Bozaski revela se deseja ter mais um filho

Depois de interpretar Benê da série As Five, Daphne Bozaski está fazendo sucesso com outra personagem na TV. Em Família é Tudo, novela das 7 da TV Globo, ela dá vida a guatemalteca Lupita Maria del Rosario. Em meio a rotina intensa de gravações, a atriz concilia também a maternidade e casamento. Em entrevista ao portal O Globo, ela, que já é mãe de Caetano, de 5 anos, falou se tem planos de aumentar a família.

"Numa utopia, num universo muito maravilhoso, a gente eu adoraria ter (mais filhos). Mas na nossa vida, hoje, nas perspectivas do trabalho e de como a vida é, a gente decidiu não ter. Na minha profissão, eu tenho que estar imersa no trabalho, que pode me levar para outras cidades e outros lugares. Para ter um filho, você precisa dar muita atenção", confessou a atriz. Confira a declaração completa!