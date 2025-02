Dani Calabresa surge de biquíni e exibe o barrigão da gravidez

Em suas redes sociais, Dani Calabresa postou um vídeo em que aparece de biquíni e fez questão de exibir o barrigão da gravidez

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Atualmente, a humorista está curtindo uns dias de descanso com o marido Richard Neuman em Alagoas. O casal está à espera do primeiro filho, um menino que ainda não teve o nome revelado.

Nesta sexta-feira, 21, enquanto se preparava para curtir uma praia, Dani fez questão de registrar o momento. No vídeo publicado por ela, ela surgiu de biquíni na frente do espelho. Além disso, a artista fez questão de virar de lado para evidenciar ainda mais o barrigão da gravidez.

"Obrigada, meu Deus", escreveu a mamãe coruja.

Bastidores de ensaio fotográfico

Na terça-feira, 18, a humorista Dani Calabresa decidiu atualizar as fotos da gravidez o primeiro filho com o marido, o publicitário Richard Neuman, e mostrar os bastidores de seu ensaio fotográfico de gestante. Para isso, a atriz, de 43 anos, publicou um vídeo, por meio de seu perfil no Instagram, em que mostra uma série de imagens da sessão .

"Atualizando as fotos da pançólinha! Sexta-feira a gente completa cinco meses. Obrigada, meu Deus!", escreveu na legenda da publicação em que aparece com a barriga à mostra.

Na seção de comentários da postagem, os internautas elogiaram a humorista e parabenizaram pela nova fase. “Ah, que sonho realizado! Está linda!”; “Você está radiante Dani”; "Que linda! Venha Calabresinho" e “Parabéns Dani!! Muita saúde!”, foram algumas das mensagens escritas na publicação de Dani

Dani e Neuman se casaram em novembro de 2022, e ela revelou a gestação em janeiro. Grávida de um menino, ela conseguiu ser mãe via FIV. Na fertilização in vitro, a fecundação dos óvulos com os espermatozoides acontece em laboratório, formando embriões que, após certo tempo de desenvolvimento, são transferidos para o útero da mulher para gerar a gravidez.

