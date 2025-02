Dani Calabresa atualiza as fotos da gravidez e exibe bastidores do ensaio de gestante

A atriz e humorista Dani Calabresa, está grávida de quase cinco meses do primeiro filho, um menino, com o marido, o publicitário Richard Neuman

Nesta terça-feira, 18, a humorista Dani Calabresa decidiu atualizar as fotos da gravidez o primeiro filho com o marido, o publicitário Richard Neuman, e mostrar os bastidores de seu ensaio fotográfico de gestante . Para isso, a atriz, de 43 anos, publicou um vídeo, por meio de seu perfil no Instagram, em que mostra uma série de imagens da sessão .

"Atualizando as fotos da pançólinha! Sexta-feira a gente completa 5 meses. OBRIGADA MEU DEUS!", escreveu na legenda da publicação em que aparece com a barriga à mostra.

Na seção de comentários da postagem, os internautas elogiaram a humorista e parabenizaram pela nova fase. “Ah, que sonho realizado! Tá linda!”; “Você está radiante Dani”; "Que linda! Venha Calabresinho" e “Parabéns Dani!! Muita saúde!”, foram algumas das mensagens escritas na publicação de Dani.

Confira, abaixo, o vídeo:

Dani e Neuman se casaram em novembro de 2022, e ela revelou a gestação em janeiro. Grávida de um menino, ela conseguiu ser mãe via FIV.

Na fertilização in vitro, a fecundação dos óvulos com os espermatozoides acontece em laboratório, formando embriões que, após certo tempo de desenvolvimento, são transferidos para o útero da mulher para gerar a gravidez .

Dani Calabresa revela as suas primeiras impressões da gravidez

No início de fevereiro, Dani Calabresa publicou um vídeo, por meio de seu perfil no Instagram, em que comenta as suas primeiras impressões sobre a gestação.

"Xixi, sono e pum. Esse é o resumo do começo da minha gravidez. Gente, vocês não sabem! Dá vontade de fazer xixi toda hora. A bexiga fica solta e o intestino preso toda hora. Então, é xixi e pum. Durmo um pouco, acordo para mijar, peidar e volto a dormir. Ser mãe não é padecer no paraíso. É peidar em qualquer lugar e toda hora. Às vezes, chego em casa sem saber se estou suada, de andar na rua, ou se eu me mijei tudo. Só imagino o bebê aqui dentro pisando na minha bexiga como se fosse um balão inflável", iniciou. Confira!

