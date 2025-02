Dani Calabresa exibe barrigão de gravidez ao posar de biquíni

Durante viagem para Alagoas, Dani Calabresa fez questão de curtir a praia e exibiu seu barrigão de grávida ao posar de biquíni

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Recentemente, a humorista curtiu uma viagem para Alagoas com o marido Richard Neuman e fez questão de dividir os momentos especiais com seus fãs.

Nesta terça-feira, 25, a famosa publicou algumas fotos em que aparece na praia. Com um biquíni rosa e laranja, Dani fez questão de exibir o barrigão da gravidez. Além disso, ela apostou em chapéu e óculos escuros para se proteger do sol.

Ainda na publicação, a artista mostrou as paisagens paradisíacas do local. "Dos lugares que eu já fui aqui no Brasil, esse é o mais lindo e paradisíaco. Eu, Richard Neuman e bebezinho estamos apaixonados por toda equipe, pela estrutura do hotel, culinária, acomodações, tudo! Talvez a gente traga um calango na mala de mão. Que experiência deliciosa! Obrigada, meu Deus, por dias tão felizes", escreveu ela na legenda.

Dani Calabresa e Richard Neuman serão papais de um menino que ainda não teve o nome revelado.

Ensaio de fotos

Recentemente, a humorista Dani Calabresa decidiu atualizar as fotos da gravidez o primeiro filho com o marido, o publicitário Richard Neuman, e mostrar os bastidores de seu ensaio fotográfico de gestante. Para isso, a atriz, de 43 anos, publicou um vídeo, por meio de seu perfil no Instagram, em que mostra uma série de imagens da sessão .

"Atualizando as fotos da pançólinha! Sexta-feira a gente completa cinco meses. Obrigada, meu Deus!", escreveu na legenda da publicação em que aparece com a barriga à mostra.

Na seção de comentários da postagem, os internautas elogiaram a humorista e parabenizaram pela nova fase. “Ah, que sonho realizado! Está linda!”; “Você está radiante Dani”; "Que linda! Venha Calabresinho" e “Parabéns Dani!! Muita saúde!”, foram algumas das mensagens escritas na publicação de Dani.

