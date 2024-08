Rebeca Andrade conheceu ídolo da ginástica artística aos 5 anos

Rebeca Andrade, maior referência brasileira em ginástica artística da atualidade, treinou em ginásio de Guarulhos com Daiane dos Santos há 15 anos

A ginasta brasileira Rebeca Andrade(25) é, atualmente, o maior nome da ginástica artística do país e já está marcada na história dos Jogos Olímpicos de 2024 pela participação na conquista do primeiro bronze por equipes na ginástica artística e por garantir a prata contra a america Simone Biles (27). Antes de conquistar vitórias em grandes competições, Rebeca treinou no Bonifácio Cardoso, um ginásio em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde encontrou com grandes nomes do esporte.

A atleta vem de uma família humilde da periferia de Guarulhos e tem seis irmãos, que a mãe lutou para criar sozinha. Aos quatro anos, a pequena Rebeca ingressou em um projeto social de incentivo ao esporte e se encantou pela ginástica artística.

Durante os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, a atleta tinha cinco anos e viu a grande referência da época, Daiane dos Santos (41) conquistar o mundo com o duplo twist carpado — nomeado como Dos Santos II — ao som de Brasileirinho. Na época, a ginasta não chegou ao pódio, mas marcou milhões de brasileiros e a pequena Rebeca.

A surpresa que o destino reservava para a atleta mirim foi grande: Em 2009, Daiane e Laís Souza (35) precisaram mudar temporariamente de centro de treinamento, pois a sede do clube que as duas faziam parte passava por uma reforma. Para que elas, atletas de alto rendimento, não ficassem sem treinar, foram alocadas no ginásio Bonifácio Cardoso, em Guarulhos.

As atletas treinaram no local durante dois dias, junto com várias atletas mirins que frequentavam o espaço. Entre as crianças, estava Rebeca Andrade, então com cinco anos. A futura medalhista olímpica chegou a dar uma entrevista para uma reportagem da prefeitura sobre a presença das atletas no local. Para a repórter, a ginasta mirim afirmou: "Às vezes, eu não estava conseguindo fazer alguma coisa, e elas estavam me ensinando". Confira:

Até o momento, Rebeca Andrade já conquistou três medalhas em Olimpíadas: