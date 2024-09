Dado Dolabella fala sobre convivência com a sogra, Zilu: 'Tenho gratidão'

Namorado de Wanessa Camargo, o ator Dado Dolabella abriu o jogo e comentou sobre a relação com Zilu e Zezé Di Camargo, pais da cantora

Assim como Wanessa Camargo, o ator Dado Dolabella também não esconde o quanto está feliz em sua atual relação com a cantora. Os dois, que viveram um romance no início dos anos 2000, decidiram dar uma nova chance ao amor e reataram o namoro em 2022.

No entanto, diferente do casal, Zilu Godoi, mãe Wanessa, já demonstrou que não aprova muito o retorno da união. Apesar disso, a empresária destacou que respeita bastante as decisões pessoais da filha e procura não palpitar.

Recentemente, Wanessa Camargo contou em entrevista que Zilu e Dado Dolabella possuem suas diferenças. Agora, foi a vez do ator falar um pouco sobre a relação com a sogra.

Em conversa com a 'Quem', Dado teceu elogios à mãe da companheira e destacou que está aberto a conviver mais com Zilu. "Nossa relação, depois do BBB 24, ficou mais cada um no seu quadrado. Só tenho a agradecer a ela pela vida da Wanessa. Ela é mãe do amor da minha vida, então eu tenho gratidão eterna a ela", declarou o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Na sequência, Dado Dolabella também comentou a respeito de sua convivência com o sogro, o cantor Zezé Di Camargo, de quem é mais próximo. Além do artista sertanejo, Graciele Lacerda, madrasta de Wanessa Camargo, também recebeu elogios.

"Não tenho nem palavras para descrever o Zezé. Ele é uma figura inacreditável. A Graci [Graciele Lacerda, de 43] também. E estão felizes agora com a Clarinha para trazer ainda mais clareza para os caminhos", disse o famoso ao mencionar a gravidez de Graciele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa Camargo recorda participação no BBB 24

A cantora Wanessa Camargo abriu o coração ao falar sobre sua participação no BBB 24, da TV Globo. Em entrevista à Fernanda Bande, sua ex-colega de reality show, a artista recordou a eliminação conturbada do programa e o período de separação com Dado Dolabella.

Sincera, Wanessa contou que escutou muitas pessoas e acabou sendo influenciada em algumas decisões. Ao longo do bate-papo, a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi confessou que não aceitaria participar novamente de reality show; confira mais detalhes!