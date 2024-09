Wanessa relembra término com Dado Dolabella após o BBB 24: 'Me esconder'

A cantora Wanessa Camargo recordou sua eliminação conturbada do BBB 24 e revelou o motivo do 'término relâmpago' com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo abriu o coração ao falar sobre sua participação no BBB 24, da TV Globo. Em entrevista à Fernanda Bande, sua ex-colega de reality show, a artista recordou a eliminação conturbada do programa e o 'término relâmpago' com o namorado, Dado Dolabella, na época.

Para quem não acompanhou, Wanessa entrou na competição comprometida com Dado. O casal, no entanto, decidiu colocar um ponto final na relação poucos dias após a cantora ser desclassificada do jogo. Atualmente, eles estão juntos.

Sincera, Wanessa contou que escutou muitas pessoas e acabou sendo influenciada em algumas decisões. "A gente sai pancada e eu saí ouvindo muita gente, por isso preferi me afastar [do Dado]. Nas primeiras duas semanas, a minha cabeça estava em Marte, eu queria voltar lá [para o BBB] para ficar com vocês", declarou ela.

"A única coisa que eu conseguia me ajeitar era com os meus filhos, mesmo assim eu tinha que me esconder, para ficar no meu mundinho e fundinho. Eu estava entrando em um poço", completou. Em seguida, a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godói confessou que não aceitaria participar novamente de reality show.

"Depois de 2 semanas [fora do BBB] que eu comecei a ter a cabecinha no lugar, porque aconteceram algumas coisas, em que tive que dar um tapa na minha cara. Não [iria de novo], não no mundo atual! Eu acho que tem uma coisa que percebi e que fui muito inocente nesse lado. A quantidade de fake news que vi quando saí, me assustou muito", disse ela.

"Então, é diferente de 20 anos atrás, quando o programa começou que não tinha muito isso. . Eram pessoas que não estavam assistindo tanto, realmente vendo e acreditavam. Aquilo prolifera de uma maneira e mexe com a tua vida. Ainda mais a gente, que é mãe! Porque eu acho que ali é o lugar que a gente não pode mexer", finalizou Wanessa Camargo.

Vale lembrar que a cantora, que entrou no BBB 24 como integrante do grupo Camarote, foi desclassificada do programa após Davi Brito, campeão da edição, alegar que foi agredido pela colega de confinamento.

