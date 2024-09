Cunhado de Gusttavo Lima se pronuncia: ‘Ninguém fugiu’

Cunhado de Gusttavo Lima e irmão de Andressa Suita, Alexandre Suita responde pergunta sobre a família e cita o caso do cantor, que recebeu ordem de prisão

Cunhado de Gusttavo Lima e irmão de Andressa Suita, Alexandre Suita se pronunciou sobre a notícia de que o cantor foi alvo de decreto da justiça para ser preso de forma preventiva durante uma investigação. Por meio das redes sociais, ele foi questionado sobre o caso e deu sua opinião.

Nos stories do Instagram, Alexandre abriu uma caixinha de perguntas e um seguidor perguntou sobre como a família está. Então, ele disse que todos estão bem, falou sobre a viagem de Gusttavo Lima para Miami, nos Estados Unidos, e também sobre a decisão da justiça de solicitar a prisão preventiva.

"Todo mundo bem, graças a Deus. Tranquilos. Sei que esta pergunta está repetindo bastante aqui na caixinha de pergunta e eu vou falar logo para a galera não ficar me pressionando, pedindo a minha opinião. Eu acredito na inocência dele, e ele já falou que é inocente. Ninguém fugiu. Quem acompanha aí está cansado de ver que eles vão para Miami, voltam para o Brasil, viajam para todos os lugares o tempo todo e nada mudou”, disse ele.

E completou: "Acho que, aí é opinião pessoal também, a justiça pernambucana foi precipitada. Estava lendo alguns artigos e parece que essa juíza já tem essa personalidade, não é a primeira vez. Eu acredito que uma única pessoa não tem o poder de decidir isso e que, nos próximos dias, as coisas vão se resolver”.

Equipe de Gusttavo Lima emitiu comunicado

A decisão da justiça para prender Gusttavo Lima foi anunciada na segunda-feira, 23, por meio da imprensa. Assim, a equipe dele divulgou um comunicado oficial para informar que ele é inocente e que vão recorrer da decisão.

"A defesa do cantor GUSTTAVO LIMA recebeu na tarde desta segunda-feira (23/09), por meio da mídia, a decisão da Juíza Dra. ANDRÉA CALADO DA CRUZ da 12ª Vara Criminal de Recife/PE que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas e, esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas. Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais. A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor GUSTTAVO LIMA jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana. Por fim, esclarecemos que os autos tramitam em segredo de justiça e que qualquer violação ao referido instituto será objeto e reparação e responsabilização aos infratores", informaram.