Courteney Cox revela lembranças sentimentais que Jennifer Aniston guarda de 'Friends'

Durante uma entrevista Courteney Cox surpreendeu ao revelar hábito estranho de melhor amiga; ela e Jennifer Aniston se conheceram no set de "Friends"

Courteney Cox surpreendeu ao contar uma curiosidade surpreendente de Jennifer Aniston, famosa por seu papel como Rachel Green em "Friends" e uma de suas melhores amigas, durante uma entrevista ao podcast "Fashion Neurosis", que aborda temas de moda e cultura pop. Na conversa, Cox compartilhou que Aniston guarda desde sapatos icônicos até vestidos que usou no set, mesmo após anos do término da produção.

“Ela ainda guarda vários pares de saltos e vestidos que vestiu como Rachel”, revelou a morena, sorrindo ao falar sobre o apego da amiga. “Ela fica incrível nessas roupas, com aquele corpo em forma, mas eu sempre brinco: ‘Jen, por que você ainda tem esses vestidos florais dos anos 90?’”, revelou.

Vale lembrar que as duas são tão amigas que Aniston, inclusive, é madrinha de Coco Arquette, filha de Cox com o ator David Arquette. Coco, hoje com 18 anos.

Jennifer Aniston comove ao homenagear Matthew Perry um ano após sua morte

Nesta segunda-feira, 28, Jennifer Aniston comoveu ao homenagear Matthew Perry, no dia em que completa um ano da morte do ator. Em suas redes sociais, a apresentadora e atriz abriu um álbum de fotos antigas com o colega de elenco e até incluiu um registro de um dos últimos encontros do elenco de ‘Friends’ com o eterno ‘Chandler Bing’.

Em seu perfil no Instagram, Jennifer decidiu resgatar alguns cliques antigos ao lado de Matthew, que faleceu em 28 de outubro do ano passado. Entre os registros, eles aparecem bem jovens, se abraçando nos bastidores da série icônica. Além disso, a atriz compartilhou momentos de carinho e um clique dos amigos abraçados nas gravações do último episódio.

Para finalizar a sequência, Aniston compartilhou uma foto em que Matthew aparece sorridente, já mais velho. Na legenda, a artista foi discreta, mas deixou clara a falta que sente do amigo: “Um ano”, ela escreveu e marcou a fundação do ator, que oferece suporte a outras pessoas que também lidam com o vício, assim como Perry.