Corretora de imóveis ganha presente luxuoso de hospital após dar à luz

Após dar à luz sua primeira filha, a corretora Chloe Tucker Caine foi surpreendida com presente luxuoso da maternidade; confira

Após dar à luz sua primeira filha, Chloe Tucker Caine, estrela de 'Owning Manhattan', da Netflix, foi surpreendida com um presente de luxo do hospital onde a bebê nasceu, em Nova York, nos Estados Unidos. Através de suas redes sociais, ela revelou que o item foi cortesia de sua equipe médica.

Em um vídeo publicado no TikTok, Chloe contou que ganhou nada menos que uma bolsa repleta de produtos de beleza da grife Chanel. Sabonete facial, perfume e batom fazem parte de alguns mimos que a unidade de saúde passou a entregar para mães que acabaram de dar à luz.

Ao longo do registro, a corretora de imóveis ainda revelou que somente conseguiu abrir o presente cerca de um mês após a chegada da filha, Charley, uma vez que estava dedicando todo seu tempo à pequena. Ela ainda brincou com os seguidores ao comentar que não lavava o rosto há alguns dias enquanto se deparava com o sabonete recebido.

Chloe Tucker Caine contou ao site 'People' que junto com a bolsa, a maternidade também enviou um bilhete carinhoso: "Parabéns por ser uma nova mãe. Aqui está algo especial do hospital". Em entrevista ao veículo, a artista reforçou que a realidade da maternidade a impediu de abrir o presente antes.

"Eu não era uma dessas mães de primeira viagem que se adaptaram à vida de recém-nascido super facilmente. Levei algumas semanas para entrar no ritmo de tudo e então abri-los", explicou. "Eu apenas pensei que era um presente tão doce e atencioso do hospital. Foi uma coisa tão pequena na época que me fez sentir tão bem", completou a corretora de imóveis.

Confira a publicação:

O nascimento da filha

Em março deste ano, a corretora de imóveis Chloe Tucker Caine anunciou o nascimento de sua primeira filha, Charley Caine. Através das redes sociais, a estrela da série ‘Owning Manhattan’, da Netflix, publicou a primeira foto da bebê e encantou os seguidores.

"Bem-vinda ao mundo, Charley Caine! A mãe e o pai já estão tão obcecados por ti e tão loucos que finalmente estás do lado da terra connosco!!! Nascida em 8 de março de 2024 às 18:50", declarou ela na legenda, mostrando imagens da família ainda na maternidade.