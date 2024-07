Virginia é alvo de críticas após presente de luxo e fãs saem em defesa

Internautas alfinetam atitude de Virginia Fonseca com o sogro, Leonardo, e os fãs saem em defesa da influencer: ‘O povo não entende'

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao dar um presente luxuoso para o sogro, o cantor Leonardo. Ele vai fazer aniversário nos próximos dias e ganhou um barco de presente da nora e do filhoZé Felipe. O barco foi personalizado com os nomes dos filhos de Virginia e Zé, o que gerou comentários nas redes sociais.

Virginia e Zé enfeitaram o barco com os nomes dos três filhos: José Leonardo, Maria Flor e Maria Alice. Porém, os internautas criticaram a atitude do casal. Várias pessoas apontaram que Virginia deveria ter escrito os nomes de todos os netos de Leonardo e não apenas os nomes dos seus filhos. Porém, os fãs da influencer saíram em defesa dela.

Nos comentários do vídeo da entrega do barco, os internautas defenderam a influencer . "O povo não entende que quem deu o presente foi a Virgínia e o Zé então eles colocam o nome de quem eles quiserem ... difícil o povo entender isso", disse um fã. "Achei desnecessário isso”, “achei desnecessário aquilo”. Minha gente, vocês não tem que achar nada, quem tem que achar são eles que estão presenteando o Leonardo e o Leonardo que tá ganhando o presente, e só", comentou outro.

"A mulher deu um barco de presente pro sogro, colocou o nome dos filhos dela, netos dele, e o povo ainda questiona porque ela não colocou o nome dos outros netos, O PRESENTE FOI DADO POR ELAAAAAAAA. Se o outro filho do Leonardo achar ruim, é só ele dar presentes com o nome dos filhos dele tambem, se não dá é porque não faz questão, deixa pra quem faz questão fazer homenagem", defendeu mais um. "Quem deu o presente pro Leonardo foi a VIRGÍNIA e ela colocou os nomes dos filhos DELA. Ela iria colocar nome do filho dos outros pra que? Não faz sentindo, vocês são muito engraçados", declarou outro.

Assista ao vídeo: