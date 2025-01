Como está Mauricio Kubrusly? Jornalista faz raríssima aparição em nova foto

Ex-repórter da Globo, Mauricio Kubrusly está afastado da profissão desde 2019, quando foi diagnosticado com demência frontotemporal

Ex-repórter da TV Globo, Mauricio Kubrusly leva uma vida mais reservada e bem diferente de quando trabalhava na emissora. Afastado das telinhas desde 2019, quando foi diagnosticado com demência frontotemporal, o jornalista vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart.

No início desta semana, o perfil oficial do jornalista no Instagram foi atualizado com uma foto dele em sua casa. No registro raríssimo, Mauricio aparece sentado em uma cadeira de praia na sala da residência, cercado de discos e outras decorações especiais.

O clique inédito encantou os fãs do ex-repórter, que rapidamente lotaram os comentários da publicação com diversas mensagens carinhosas. "Saudades das suas reportagens! Saúde!", escreveu uma seguidora. "Que profissional incrível… está fazendo falta", disse outra. "Que Deus te abençoe grandemente, é muito bom te ver. Apareça mais por aqui, por favor", pediu uma terceira.

Vale lembrar que a vida de Mauricio Kubrusly foi retratada em um documentário original da Globoplay. A obra, intitulada 'Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí', resgata reportagens, além de abordar detalhes da vida pessoal do jornalista, que não se recorda mais da sua carreira devido à doença.

Confira a nova foto de Mauricio Kubrusly:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mauricio Araujo kubrusly (@mauriciokubruslyoficial)

Mauricio Kubrusly cogitou eutanásia após diagnóstico

Em entrevista recente à revista 'Veja', a esposa de Mauricio Kubrusly abriu o coração e falou um pouco sobre o diagnóstico de demência frontotemporal do jornalista. De acordo com Beatriz Goulart, até pouco tempo, o comunicador tinha consciência da doença.

No entanto, por não saber quanto tempo conviveria com a doença, Beatriz revelou que Kubrusly cogitou a eutanásia - procedimento em que o paciente pede para morrer de forma indolor. A prática, proibida no Brasil, é legal em alguns países. A esposa do ex-repórter, no entanto, o fez desistir da ideia; confira detalhes!

