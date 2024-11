Como está hoje a ‘menina mais linda do mundo’? Modelo enfrentou diagnóstico

Lembra dela? Thylane Blondeau foi eleita a "menina mais linda do mundo" em 2007, quando tinha apenas 6 anos. Veja como ela está hoje

Lembra dela? Thylane Blondeau foi eleita a "menina mais linda do mundo" pela revista TC Clander em 2007, quando tinha apenas 6 anos. Passados 17 anos, ela se tornou modelo profissional e, aos 23 anos, já é também uma empresária de sucesso. Em 2021, precisou passar por uma cirurgia de emergência após receber um diagnóstico.

Filha de Patrick Blondeau, ex-jogador de futebol, e da estilista Veronika Loubry, ela começou a desfilar aos 4 anos, quando esteve na passarela pela primeira vez pela grife Jean Paul Gaultier. Aos 10 anos, se tornou a modelo mais jovem da Vogue Paris, e aos 17 já era embaixadora de uma marca de cosméticos ao lado de grandes nomes da moda, incluindo as modelos Karlie Kloss e Irina Shayk.

De lá pra cá, ela seguiu se destacando como modelo de marcas famosas. Além da carreira como modelo, ela se tornou empresária e fundadora da marca de roupas Heaven May, lançada em 2018. Além disso, também é influenciadora digital e acumula mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha diversos momentos de sua vida pessoal e profissional.

Em março deste ano, ela participou do desfile da coleção outono/inverno 2024-2025 da Nina Ricci durante a Paris Fashion Week. Já em maio, esteve no Festival de Cannes, onde desfilou no tapete vermelho com um belíssimo vestido preto. E em setembro marcou presença no "The BoF 500 Class Of 2024" em Paris, que celebra os destaques da moda no ano.

Em 2022, a modelo abandonou os cabelos loiros que marcaram sua infância e decidiu pelos fios castanhos, que permanecem até hoje.

Modelo enfrentou diagnóstico

Em 2021, ela usou as redes sociais para contar sobre a batalha contra cistos no ovário, condição que a fez passar por duas cirurgias de emergência. “Um ano atrás fiz uma operação de emergência para retirar um cisto ovariano que explodiu no meu abdômen. "Três meses depois, minha barriga começou a doer de novo e no começo todos (e eu também) pensamos que era por causa da operação”, relatou.

“Quatro dias atrás eu fui para o pronto-socorro porque minha barriga estava doendo tanto que eu não aguentava mais e eles disseram que estava tudo bem, e eu tinha apenas um pequeno cisto e deveria fazer um check-up a cada dois ou três meses. No dia seguinte, tive uma consulta com o incrível Dr. Oliver Kadoch, que de cara me disse que eu tinha um cisto de 5,6 cm que estava tocando meu ovário então ele me mandou fazer uma ressonância magnética. Uma hora mais tarde, o médico me ligou e me pediu para ir direto para o hospital fazer uma cirurgia de emergência”, relatou ela.

Veja como ela está hoje:

