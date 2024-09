Leticia Cazarré emociona ao contar como é ter uma filha doente: 'Benção'

Mãe de seis filhos, Leticia Cazarré emociona ao falar como encara a doença rara de Maria Guilhermina; esposa de Juliano Cazarré comoveu com relato

A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Leticia Cazarré, resolveu criar um quadro em sua rede social para compartilhar o lado real de sua maternidade. Afinal, a mulher do famoso sabe muito bem o que é ser mãe, pois, ela e o artista têm seis herdeiros.

Após nos últimos dias mostrar como estava lidando com cinco de seus filhos doentes, sendo um deles internado, a pequena Maria Guilhermina, portadora de uma condição rara no coração, Leticia Cazarré abriu o jogo nesta quarta-feira, 18, em um vídeo falando como lida com a situação.

A stylist então explicou como aceitou a condição de sua herdeira, que precisa de bastante cuidado médico e com frequência fica hospitalizada. Muito religiosa, a mãe contou que acredita que quando forem para o céu, Maria Guilhermina será perfeita e poderá abraçá-la.

"Lembra que no céu a Guilhermina não vai ter nenhuma dessas limitações, nenhuma, ela vai ser uma pessoa com corpo glorioso, então ela vai poder te abraçar, vai poder te agradecer...", contou o que um sacerdote lhe disse. A stylist então falou que não sabe até onde vão as limitações da herdeira, que nasceu com a condição rara conhecida como Anomalia de Ebstein.

"Meu novo quadro sobre assuntos profundos da vida real. Neste primeiro episódio, “Filho doente”, falo sobre como é, para mim, ser mãe de uma menininha portadora de doenças raras. Espero que a reflexão seja útil também pra vocês! Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e se eu devo continuar fazendo esse quadro", escreveu ao postar o vídeo reflexivo e com relato marcante.

Além Maria Guilhermina, Leticia Cazarré e Juliano Cazarrésão pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, e Estêvão, de seis meses.

Confira o relato completo de Leticia Cazarré:

Leticia Cazarré revela se deseja aumentar a família

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré abriu o coração e revelou se deseja aumentar ainda mais a família ao lado do marido, o ator Juliano Cazarré. Juntos desde 2009, os dois são pais de seis filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina e Estêvão.

Sempre muito ativa nas redes sociais, Leticia abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram oficial para conversar um pouco com os seguidores. Ao longo do bate-papo, ela contou como concilia a maternidade com a carreira profissional e explicou que possui uma rede de apoio para ajudá-la com as crianças.

Ao ser questionada por uma internauta se pretende ter mais filhos, ela contou que a chegada de um novo herdeiro será bem-vinda. "Se Deus quiser, sim", afirmou Leticia Cazarré. Em seguida, a esposa de Juliano revelou que nem toda gravidez foi planejada; confira mais detalhes!