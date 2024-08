Como é a série sobre Silvio Santos? O Rei da TV é destaque no streaming da Disney

Produção de 2022 narra a vida de Silvio Santos em duas temporadas e vira destaque após falecimento do apresentador

Em 2022, a série de ficção O Rei da TV, baseada em fatos reais sobre a vida do comunicador Silvio Santos (1930-2024) estreou no streaming com o ator José Rubens Chachá (70) no papel principal — que, em outro momento da vida de Silvio, foi feito por Mariano Mattos Martins (40).

A produção teve duas temporadas e abordou momentos importantes da vida do apresentador, com um recorte que captou a infância e experiências no circo até a candidatura de Silvio à Presidência da República e o escândalo envolvendo o Banco PanAmericano.

Com o falecimento de Silvio Santos aos 93 anos nesse sábado, 17, a série tem se destacado no catálogo da Disney+ por unir ficção e realidade para contar sobre a vida desse personagem marcante na história da televisão brasileira.

A história retratada

O Rei da TV é uma série biográfica, mas conta a história de Silvio Santos de forma livre ao unir elementos ficcionais com fatos reais.

Na primeira temporada, a trama foca em mostrar ao telespectador o começo da trajetória de sucesso de Silvio, ainda como Senor Abravanel, homem que vendia canetas nas ruas. Essa fase da história vai até o ingresso do apresentador nas rádios e à construção da emissora que divide o imaginário brasileiro com a Globo, o SBT.

Já a segunda temporada, lançada em março de 2023, o enredo recomeça em 1989, quando Silvio tenta conquistar o cargo de presidente. Além da candidatura à Presidência da República, a temporada também aborda o sequestro de Patrícia Abravanel (46), filha de Silvio, e dele próprio, que aconteceu em 2001.

Apesar de se destacar com o público, a produção não foi autorizada por Silvio Santos e sua família, que mostraram reprovação a O Rei da TV. Daniela Beyruti (48) e Silvia Abravanel (53), filhas do apresentador, usaram suas redes sociais para exibirem descontentamento com a iniciativa de caráter livre e ficcional.

A produção tem duas temporadas, com oito episódios cada, e foi dirigida por Marcus Baldini, Carol Minêm e Julia Jordão. Além do Disney+, O Rei da TV também está disponível no Star+, streaming responsável por produzi-la.