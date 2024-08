Como é o luto para os judeus? Entenda tradição da religião de Silvio Santos

Silvio Santos faleceu há poucos dias e sua família está de luto. Saiba como são os primeiros sete dias no luto na tradição judaica

O sepultamento do corpo do apresentador Silvio Santos seguiu a tradição judaica, já que ele era judeu e fez este pedido para sua família ainda em vida. Com isso, que tal saber como funcionam os sete primeiros dias do luto para os judeus?

De acordo com o Jornal O Globo, os primeiros dias após o enterro de um judeu é chamado de shivá. Neste período, a família do falecido deve seguir as leis do luto, que dizem como eles devem se comportar nos sete primeiros dias.

Entre as regras, a família não pode usar sapatos de couro, cortar cabelos e unhas, trabalhar, tomar banho por prazer, passar cremes no corpo, lavar ou passar roupas, enviar presentes e ir à festas. Quando termina o período de shivá, as pessoas costumam sair de casa para uma caminhada e fazer um ritual de reza pelo ente querido que morreu, além de voltar a sua rotina.

Vale lembrar que a família de Silvio Santos é evangélica e não sabemos se eles seguiram a tradição judaica do período do luto.

O enterro judaico

O apresentador Silvio Santos faleceu aos 93 anos de idade neste sábado, 17, e deixou orientações para sua família sobre como queria que fosse a sua despedida. Em uma carta, a família dele comunicou que o artista não queria velório e orientou que seu corpo deveria ser levado do hospital diretamente para o cemitério. Inclusive, ele pediu para que a despedida fosse feita de forma restrita e intimista. Com isso, a família decidiu respeitar o desejo dele.

O comunicador Silvio Santos era judeu e criou sua família de acordo com a tradição judaica. Com isso, o ritual de despedida deve acontecer de acordo com a tradição. Caso esta seja a escolha da família, o corpo dele deve ser sepultado apenas no domingo. Isso porque, segundo a tradição, o sábado é um dia de alegria e de descanso, e não devem ser feitos enterros neste dia. Então, o sepultamento deve acontecer no domingo. Porém, a família ainda não se pronunciou sobre o enterro.

Além disso, a tradição dos judeus traz recomendações sobre os ritos fúnebres. De acordo com o jornal Gazeta do Povo, a religião diz que o corpo do falecido deve ser preparado por judeus especializados, chamados de Chevra Kadisha, que fazem um ritual de purificação e o vestem com o Tachrichim, que é uma roupa branca. Então, o corpo é colocado em um caixão, que fica fechado a partir dali para respeitar a memória do morto.

A recomendação ainda é de que o sepultamento seja feito rapidamente para que a alma da pessoa possa descansar em paz. Porém, os enterros não devem ser feitos aos sábados. Na hora do sepultamento em um cemitério israelita, os judeus fazem leituras para o ente querido e a família é responsável por jogar a terra em cima do caixão.

O caixão para os judeus é simples e sem ostentação, apenas com uma estrela de Davi e as iniciais do morto. Outro item da tradição é que o corpo não pode cremado. Isso porque a lei judaica acredita que a alma demora para se desprender do corpo e a cremação seria um processo doloroso.