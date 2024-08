Com Rebeca e Gabi Guimarães, web ressurge como berço de teorias da conspiração

Nos últimos dias Rebeca Andrade foi alvo de teorias da web; movimento atinge até celebridades internacionais e pode ultrapassar limites

Rebeca Andrade (25) e Gabriela Guimarães (30) estão namorando? Essa foi uma das questões que rondaram a internet na última semana e a fizeram um berço desenfreado de teorias —que costumam extrapolar apenas o limite do digital.

Apesar do caso recente, não é de hoje que os internautas criam especulações sobre a vida de quaisquer famosos que sejam. Quem nunca se deparou com a teoria de que Michael Jackson (1958-2009) na verdade estaria vivo? De que a canadense Avril Lavigne (39) teria sido substituída por uma sósia no início da carreira? Ou até mesmo de que Sasha Meneghel (25) teria nascido sem o ânus.

Não é difícil que os internautas encontrem "provas" para os rumores e façam com que o assunto se torne o mais comentado da web em questão de minutos. Em diversos casos, as teorias se transformam em comentários e questionamentos nas redes dos artistas e rendem até pronunciamentos, o que aconteceu com Rebeca Andrade .

A ginasta e campeã olímpica se divertiu com os rumores de que estaria vivendo um romance Guimarães, jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, após as duas terem sido vistas juntas em um restaurante em Belo Horizonte, Minas Gerais. "Mas gente, eu levo na zoeira, né? Porque... Eu levo na zoeira. Tem que ser. Eu acho engraçado", afirmou, em entrevista à CazéTV.

Rebeca Andrade e Gabi do Vôlei foram flagradas na Savassi neste último sábado e causaram euforia nos fãs pic.twitter.com/xMHoZCmJEw — Belory (@BHeMeupais) August 18, 2024

Há alguns anos até mesmo Avril Lavigne chegou a rebater os boatos. "É apenas engraçado para mim", disse a artista em entrevista ao podcast Call Her Daddy. Ela é uma das artistas que levou com bom humor a teoria de que teria sido substituída, que surgiu devido a sua aparência jovial.

É pouco provável que as teorias da conspiração criadas na web parem de existir num futuro próximo ou distante. Apesar de serem improváveis, muitas delas acabam se tornando memes e uma espécie de "folclore" no que tange a história dos famosos, bem antes do acesso à internet se tornar mais democrático (afinal, muitos ainda acreditam que Elvis Presley não morreu!).

No entanto, é preciso entender quando os boatos e rumores extrapolam os limites de um meme e começam a impactar diretamente na vida das figúras públicas, criando uma onda de assédio virtual, como aconteceu com o afastamento de Kate Middleton (42) das mídias no início deste ano para o tratamento de um câncer.