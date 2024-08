Com polêmicas envolvendo sua separação, Gracyanne Barbosa reflete sobre ser imperfeita

Nas redes sociais, Gracyanne Barbosa compartilhou reflexão após polêmicas envolvendo sua separação de Belo: "Mentira e falta de coragem me incomodam"

Na última quinta-feira, 29, a musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para publicar um desabafo. Após inúmeras polêmicas envolvendo a separação com Belo, a influenciadora refletiu sobre mentira e falta de coragem.

“Sou uma pessoa imperfeita, mas de verdade. Eu amo o fato de que não tenho uma imagem falsa para manter. O jeito que você me vê é o que realmente sou! Alguns dias sou incrível, outros dias sou puro desastre. Mas todos os dias eu sou eu", dizia a publicação compartilhada nos Stories do Instagram.

"Sou muito de verdade, por isso a mentira e a falta de coragem me incomodam tanto”, completou Gracyanne.

Vale ressaltar que, no último sábado, 24, Belo esteve no programa Sabadou com Virginia, do SBT, e falou pela primeira vez sobre o caso da ex-esposa Gracyanne Barbosa com o personal trainer Gilson de Oliveira. Segundo o cantor, apesar das especulações sobre um relacionamento extraconjugal, ele não considera que o envolvimento da dançarina com o profissional de educação física tenha sido uma traição, já que, naquele momento, eles não estavam juntos.

Gracyanne Barbosa revela como está o coração após o fim do casamento

Na última terça-feira, 27, Gracyanne Barbosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores nas redes sociais. Uma internauta quis saber se a influencer já está amando alguém após o fim do casamento de 16 anos com Belo.

A famosa ressaltou que nesse momento está focada apenas em si mesma. "Sim, eu mesma! Coisa que não fazia há algum tempo, acredito que todo mundo tem essa fase de se deixar para depois. Eu fiquei nela muito tempo assim. Agora estou bem, leve, em paz, me amando, me priorizando e até chego a pensar que deveria ter feito isso antes. Mas, antes tarde do que nunca, né? O tempo passa, a gente muda, muitas coisas mudam e chega uma hora que a gente só quer ter paz, saúde e força para vencer os dias", disse ela.

Em seguida, Gracyanne comentou sobre algumas lições que aprendeu neste ano. "São tantas que não consigo escolher uma só, vou citar algumas: não confiar tanto nas pessoas; aprender a dizer não; me colocar em primeiro lugar; entender que o perdão liberta; o tempo cura; fortalecer o coração. Queria falar muito mais, mas acho que essas são as principais até aqui. Ainda estamos em agosto, tem muita coisa para acontecer, e a lista deve aumentar".