Após DIU, Viih Tube explica por que Eliezer não fez vasectomia: 'Não é tão simples'

Após compartilhar que colocou o DIU, Viih Tube contou que foi questionada sobre o motivo de o marido não fazer vasectomia

Os influenciadores Eliezer e Viih Tubeaderiram ao DIU (dispositivo intrauterino) nesta segunda-feira, 20. Após compartilhar detalhes do processo em seu perfil no Instagram, a ex-BBB revelou ter sido questionada sobre o motivo de o marido não fazer vasectomia e explicou por que decidiram deixar essa ideia de lado.

Nos stories de seu Instagram, ela explicou: "Porque não sabemos se um dia vamos querer mais filhos, e a vasectomia não é tão simples e fácil de reverter como falam. É bem mais invasivo do que eu colocar o DIU! E foi em comum acordo todas nossas decisões", disse ela, que já é mãe de Lua, de um ano, e Ravi, de dois meses.

Storie de Viih Tube (Reprodução/Instagram)

Como foi o processo?

Após o procedimento, Viih Tudo explicou como foi. "Coloquei o DIU. Não avisei vocês porque eu não sabia se iria sobreviver, eu não sabia se eu iria arregar no meio porque eu fui colocar no consultório normal, não anestesiei. Muitas mulheres escolhem anestesiar no hospital, mas eu estou tão assim com hospital porque meu parto está muito recente, o Ravi ficou 20 dias internado, aí eu não quis. Falei 'vamos na raça mesmo sem anestesia, eu vou aguentar'. Até porque o meu colo dilatou os 10 centímetros há pouco tempo no parto, então não estava tão duro e fechado. Foi super tranquilo", disse ela. Leia o relato completo!

Vale lembrar que o DIU é um método contraceptivo de longa duração, inserido no útero por um profissional de saúde. Existem dois tipos principais: o de cobre, que impede a fecundação ao liberar íons de cobre tóxicos para os espermatozoides, e o hormonal, que libera progesterona para prevenir a ovulação e alterar o muco cervical. É eficaz, reversível e pode permanecer no corpo por anos, dependendo do modelo.

