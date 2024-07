Cleo faz desabafo sobre se sentir desacreditada: 'Por ser mulher'

Cleo fez um desabafo tocante sobre se sentir desacreditada e não ser levada a sério em diversas situações do trabalho e vida pessoal por ser mulher

Nesta quarta-feira, 17, Cleo deu uma entrevista ao programa Ambulatório da Moda, no Youtube, e falou de assuntos delicados. A atriz afirmou que já se sentiu desacreditada tanto na vida profissional quanto na pessoal.

“Eu já me senti muito descreditada. Algumas vezes já aconteceu em situações de trabalho, muito em situações de trabalho, mas também em situações da vida mesmo, do dia a dia, de simplesmente você não ser levada a sério”, disse ela. Em seguida, a famosa elegeu alguns motivos para isso. "Sei lá, por causa da sua roupa ou por causa de alguma fofoca que saiu sobre você, e que nem é verdade. Mas no fim, no fundo, é meio por ser mulher, porque se fosse homem e tivesse qualquer fofoca, isso não ia mudar nada", afirmou.

Na ocasião, Cleo também comentou sobre o seu estilo. “Eu gosto muito da semiótica bruxa, porque eu me sinto muito bruxona mesmo, na vida. E teve uma época que eu brinquei muito com essa linguagem, com esse tema. Faz parte do Dark Pop, que é um álbum sobre relações tóxicas, sobre como você se sente, ou por baixo ou quando você consegue sair de uma relação, as coisas que você sente, coisas que você pensa".

O álbum Dark Pop, de Cleo, reflete sobre relações tóxicas e também oferece uma visão sobre como superar momentos difíceis. O último trabalho da famosa como atriz foi em 2023 na série A Magia de Aruna, do Disney+, em que ela deu vida à Cloe.

Look luxuoso

A atriz Cleo agitou internet ao surgir toda produzida para curtir a noite. Nas fotos publicadas no feed do Instagram, ela aparece usando um vestido de crochê rosa, cheio de recortes, que deixa à mostra seu corpo. Para completar o look, a famosa optou por um chinelo de dedo e uma bolsa em formato de coração. A publicação rapidamente recebeu diversos elogios. "Maravilhosa", afirmou uma seguidora.

Teve quem também criticou o corpo da artista, dizendo que ela está muito magra. "Meu pai eterno, o que está acontecendo com essas famosas? Tudo querendo ser magra", escreveu uma internauta. "Essa moda de ser só pele e osso está estranha", comentou outra. "Caraca, o que estão fazendo com o corpo", disparou uma terceira.

Alguns seguidores, então, saíram em defesa de Cleo. "Houve uma época que ela estava bem cheinha e todo mundo criticando, daí a menina está magra, agora fica todo mundo falando. Vocês nunca estão satisfeitos com nada, deixa a pessoa viver do jeito que gosta!!", retrucou uma fã. "Infelizmente as mulheres sofrem quando elas estão mais cheinhas, vão para cima falando mal... quando elas aparecem magras demais, a mesma coisa. É muito triste essa realidade", desabafou mais um.