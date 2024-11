Claudia Raia desabafa sobre etarismo: 'Mulheres desaparecem'

Claudia Raia, que possui 40 anos de carreira, deu uma entrevista para o programa Mulheres Positivas e desabafou sobre o etarismo

Na última quinta-feira, 7, Claudia Raia foi entrevistada por Fabi Saad no programa Mulheres Positivas, da Record News. Durante a conversa, a atriz falou sobre os desafios enfrentados ao longo do tempo, especialmente no mercado de trabalho e na indústria do entretenimento. Com 40 anos de carreira, a famosa iniciou a entrevista destacando seu papel como figura pública na luta pela representatividade feminina.

“Sou uma lutadora, e, como figura pública, meu papel é segurar a mão de outras mulheres e dizer: ‘Vamos colocar o pé na porta e seguir em frente!’ Mesmo com a carreira que construí, vejo como mulheres de 50 ou 60 anos desaparecem dos papéis de protagonismo. Onde estão as protagonistas 50+? Na TV internacional, há exemplos como Jane Fonda, que se tornou produtora para manter-se em destaque. E eu sempre fiz isso, sou produtora desde os 19 anos", disse ela.

Claudia relembrou sua trajetória como produtora, contando sobre as dificuldades que enfrentou ao lançar seu primeiro musical, Não Fuja da Raia, em um período em que muitos acreditavam que o gênero não teria sucesso no Brasil. "Diziam que musicais não faziam parte da nossa cultura, mas eu insisti. Produzi e foi um sucesso. Isso me deu uma autonomia incrível, e hoje sigo investindo em projetos que me desafiam", contou.

A artista também refletiu sobre a maternidade. Claudia é mãe de Enzo, 27 anos e Sophia, de 21, frutos do casamento com Edson Celulari, e Luca, de um ano, com Jarbas Homem de Mello.

"A maturidade traz sabedoria. Quando somos jovens, tentamos estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Isso faz toda a diferença nas minhas três maternidades. Tive Enzo aos 30, Sophia aos 36 e Luca aos 56. Hoje, priorizo estar presente de forma plena com meus filhos", concluiu.

Declaração

Claudia Raia chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao publicar algumas fotos do filho mais velho, Enzo Celulari, de 27 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que os dois aparecem juntos e depois ela postou três do herdeiro sozinho. Já na legenda da publicação, a mamãe coruja elogiou o rapaz e se declarou.

"Meu primogênito, um homem incrível, te amo filho", disse Claudia, que também é mãe de Sophia Raia, de 21, e de Luca, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello. "Eu te amo", respondeu Enzo Celulari nos comentários, acrescentando um emoji de coração.

Leia também: Claudia Raia divide momento fofo com o filho caçula