Nanda Costa reage a declaração especial de Lan Lanh: 'Como pode'

A percussionistaLan Lanh usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para se declarar para a esposa, a atriz Nanda Costa. Em uma publicação no feed do Instagram, ela compartilhou uma imagem em que aparece recebendo um chamego da parceira enquanto posam para a foto.

De fundo, adicionou a música Inventando Moda, de Magary Lord. "My love. Fechamento. Gay. Lo", escreveu Lan na legenda. Nos comentários, Nanda Costa reagiu: "Como pode eu estar só duas noites longe de você e já tá morrendo de saudade?"

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Casal incrível! Duas queridíssimas!", disse um. "Você é linda! Adoro seu trabalho! Você já é uma profissional de mão cheia! Beijo enorme! Sucesso pra você, Minha linda! Muita luz nos seus caminhos", desejou outro. "Maravilhosas", escreveu uma terceira pessoa.

Vale lembrar que as duas estão juntas desde 2014, e assumiram publicamente o relacionamento em 2018. Casadas desde 2019, elas são mães de Tiê e Kim, gêmeas de 3 anos.

Nanda Costa 'pausou casamento' com Lan Lahn e explica motivo

Recentemente, Nanda Costa contou que as duas deram 'uma pausa' na relação para ficar com outras pessoas. "A gente se separou em um momento [do nosso casamento]. Com quatro anos de namoro comecei a olhar para o lado e o nosso combinado é monogâmico. Mas tinha essa coisa de que comecei a olhar para o lado e o combinado não cabia [isso]. Fiquei pensando: 'Como a gente vai fazer?'. [E ela falou]: 'Vai viver'. E eu vivi", disse Nanda Costa, em entrevista ao Mamilos Podcast.

Depois de viver novas experiências, elas deram entrada nos planos de maternidade. "E que bom que eu quis voltar e deu tempo, mas eu já quis voltar assim 'vivi o que eu precisava', porque tem uma diferença de idade [entre a gente] e faltou eu viver umas coisas... Aí fiz uma bagunça, voltei e a gente conseguiu realizar esse desejo nosso [de ser mãe]". Leia mais!

